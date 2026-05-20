Πιο κοντά στο Champions League ο Ολυμπιακός: Τι σημαίνει η κατάκτηση του Europa League από την Άστον Βίλα

Η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League και ο Ολυμπιακός βρίσκεται πλέον λίγο πιο κοντά στη League Phase του Champions League.

Η κατάκτηση του Europa League από την Άστον Βίλα βόλεψε τον Ολυμπιακό, καθώς η ομάδα του Πειραιά ενδέχεται να επωφεληθεί από το rebalancing.

Οι ερυθρόλευκοι ήθελαν την Άστον Βίλα να κατακτήσει το τρόπαιο, ώστε να γλιτώσουν τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League και να ξεκινήσουν από τον τρίτο. Έτσι, εξασφαλίζουν την παρουσία τους στη League Phase του Europa League, σε περίπτωση που δεν καταφέρουν να περάσουν στα πλέι οφ του Champions League.

Τι άλλο χρειάζεται ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός θέλει ακόμα ένα “δώρο” από την Άστον Βίλα. Οι “Χωριάτες” θα πρέπει να τερματίσουν και στην τέταρτη θέση της Premier League (και όχι πεντάδα παρότι η Αγγλία εξασφάλισε και πέμπτο εισιτήριο για το Champions League).

Τι γίνεται την τελευταία αγωνιστική στην Premier League;

Η Άστον Βίλα είναι στην τέταρτη θέση στο +3 από την πέμπτη Λίβερπουλ. Ωστόσο η ομάδα του Ουνάι Έμερι έχει δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μάντσεστερ Σίτι. Βέβαια οι πολίτες δεν έχουν και εκείνοι πλέον ουσιαστικό κίνητρο αφού ο τίτλος χάθηκε.

Η πέμπτη Λίβερπουλ, η οποία έχει τρεις βαθμούς λιγότερους από την Άστον Βίλα, αντιμετωπίζει την Μπρέντφορντ (που καίγεται για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο) στο Άνφιλντ.

Αυτή τη στιγμή η Άστον Βίλα έχει διαφορά τερμάτων +6 και η Λίβερπουλ +10. Άρα αν η Άστον Βίλα ηττηθεί από τη Μάντσεστερ Σίτι και η Λίβερπουλ νικήσει την Μπρέντφορντ, τότε οι “Χωριάτες” θα χάσουν την πέμπτη θέση, ενώ τουλάχιστον με ισοπαλία θα είναι δεδομένα τέταρτοι. Σε αυτή την περίπτωση θα ενεργοποιηθεί το rebalancing που θα βολέψει τον Ολυμπιακό.