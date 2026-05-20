Κουτλουάι για το Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός: Πλεονέκτημα για εμάς ότι ο Μπαρτζώκας έχει δυσκολευτεί στην πίεση των Final Four

Ο Ιμπραήμ Κουτλουάι κλήθηκε να αναλύσει τον ημιτελικό του Final Four της Euroleague ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε.

Δύο ημέρες πριν το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού του Final Four της Euroleague στο Telekom Center, ο Ιμπραήμ Κουτλουάι μίλησε για τη μάχη της Φενέρμπαχτσε με τον Ολυμπιακό και έκανε ειδική αναφορά στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, εξήγησε ότι ο ημιτελικός με τους Πειραιώτες θα είναι πιο δύσκολος από τον τελικό.

Όσα δήλωσε ο Κουτλουάι

Για τον Γιώργο Μπαρτζώκα: “Ο Μπαρτζώκας έχει δυσκολευτεί με τη διαχείριση της πίεσης στα προηγούμενα Final Four. Αυτό λειτουργεί ως πλεονέκτημα για εμάς. Τα τελευταία χρόνια έχει καλέσει τα λιγότερα τάιμ άουτ κατά τη διάρκεια της regular season, όμως στα Final Four τα παίρνει το ένα μετά το άλλο“.

İbrahim Kutluay:Bartzokas Final Four’larda baskıyı yönetmede kötü sınavlar verdi.Bizim adımıza avantaj. Geçen senelerde normal sezonda en az mola alan,F4’de arka arkaya molalar



Tanıdığın en agresif koçlardan Obradovic PO-F4’de sesi çıkmaz,alkışlar..Geçen sene Saras çok sakindi. https://t.co/Atvhgt0t9E pic.twitter.com/RYvmtGBBxX — Euroleague Basketbolu (@EBasketbolu) May 20, 2026

Για τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό: “Ελπίζω να καταφέρουμε να τους βάλουμε πίεση. Θέλω μέσα από την καρδιά μου έναν τελικό Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ και να κερδίσουμε εμείς. Ο αγώνας με τον Ολυμπιακό θα είναι πιο δύσκολος από τον τελικό“.