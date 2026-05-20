Κουτλουάι για το Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός: Πλεονέκτημα για εμάς ότι ο Μπαρτζώκας έχει δυσκολευτεί στην πίεση των Final Four

"Στα Final Four παίρνει το ένα τάιμ άουτ μετά το άλλο", ανέφερε ακόμα ο παλαίμαχος Τούρκος μπασκετμπολίστας
Ο Ιμπραήμ Κουτλουάι κλήθηκε να αναλύσει τον ημιτελικό του Final Four της Euroleague ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε.

Δύο ημέρες πριν το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού του Final Four της Euroleague στο Telekom Center, ο Ιμπραήμ Κουτλουάι μίλησε για τη μάχη της Φενέρμπαχτσε με τον Ολυμπιακό και έκανε ειδική αναφορά στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Παράλληλα, εξήγησε ότι ο ημιτελικός με τους Πειραιώτες θα είναι πιο δύσκολος από τον τελικό.

Όσα δήλωσε ο Κουτλουάι

Για τον Γιώργο Μπαρτζώκα: “Ο Μπαρτζώκας έχει δυσκολευτεί με τη διαχείριση της πίεσης στα προηγούμενα Final Four. Αυτό λειτουργεί ως πλεονέκτημα για εμάς. Τα τελευταία χρόνια έχει καλέσει τα λιγότερα τάιμ άουτ κατά τη διάρκεια της regular season, όμως στα Final Four τα παίρνει το ένα μετά το άλλο“.

Για τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό: “Ελπίζω να καταφέρουμε να τους βάλουμε πίεση. Θέλω μέσα από την καρδιά μου έναν τελικό Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ και να κερδίσουμε εμείς. Ο αγώνας με τον Ολυμπιακό θα είναι πιο δύσκολος από τον τελικό“.

