Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα 9-12: Ανώδυνη ήττα και τώρα Final Four για τους Πειραιώτες στο Champions League στο πόλο

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τον μεγάλο ημιτελικό με τη Προ Ρέκο στο Final Four του Champions League στο πόλο, ο οποίος θα γίνει στις 11 Ιουνίου.

Με ήττα 12-9 από την Μπαρτσελονέτα στον Πειραιά, ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στη φάση των “8” του Champions League στο πόλο.

Το αποψινό παιχνίδι δεν είχε κάποια βαθμολογική σημασία, καθώς οι δύο ομάδες είχαν ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στο final-4 της Μάλτας. Στους ημιτελικούς της 11ης Ιουνίου, οι “ερυθρόλευκοι” θα αντιμετωπίσουν την Προ Ρέκο και οι πρωταθλητές Ισπανίας (που ολοκλήρωσαν με το απόλυτο νικών και βαθμών τον Α΄ όμιλο) τη Φερεντσβάρος.

Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ με τον Αλαφραγκή, αλλά στη συνέχεια οι Καταλανοί πέτυχαν τρία αναπάντητα γκολ (τα δύο ο Βίγκβαρι) και πέρασαν μπροστά 3-1. Στη δεύτερη περίοδο, ο Νικολαϊδης από εξαιρετική ασίστ του Φουντούλη “ξεκόλλησε” τους γηπεδούχους, που αδυνατούσαν να βρουν λύσεις στον παίκτη παραπάνω, για να ισοφαρίσει ο Γενηδουνιάς με το… σήμα κατατεθέν σουτ του από την περιφέρεια. Η Μπαρτσελονέτα ξαναπήρε προβάδισμα και έκλεισε το ημίχρονο προηγούμενη 6-4, σε ένα διάστημα στο οποίο οι “ερυθρόλευκοι” είχαν 1/7 με παίκτη παραπάνω.

Οι πρωταθλητές Ισπανίας ξέφυγαν 8-5, με τον Αγκίρε να αποκρούει πέναλτι του Γενηδουνιά, και έκλεισαν το τρίτο οκτάλεπτο στο +4 (10-6), με τον Μπιέλ να σκοράρει στην εκπνοή. Ο Ολυμπιακός δεν τα παράτησε και προσπάθησε να επιστρέψει, αλλά η άμυνα της Μπαρτσελονέτα και ο Αγκίρε (είχε 64% με 16/25 αποκρούσεις) δεν άφησαν περιθώρια ανάκαμψης.

Τα οκτάλεπτα: 1-3, 3-3, 2-4, 3-2

Διαιτητές: Σαβίνοβιτς (Κροατία), Ιβανόφσκι (Μαυροβούνιο)

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ, Λυκούδης, Γενηδουνιάς 3, Φουντούλης, Γούβης, Ζάλανκι 2, Δήμου 1, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης, Νικολαϊδης 1, Παπαναστασίου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΕΤΑ (Φραν Φερνάντεζ): Αγκίρε, Μουναρίθ 1, Βελότο 2, Βαλς, Σαναούχα, Ετσενίκε 2, Χ. Μπούστος, Κασαμπέγια, Ταούλ 1, Βίγκβαρι 3, Μπιέλ 2, Αλ. Μπούστος 1, Ντελμάς, Γκομίλα.