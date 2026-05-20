Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ στον τελικό του Europa League: Οι αντιδράσεις του στον ιστορικό αγώνα της Άστον Βίλα

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ είναι φανατικός οπαδός της Άστον Βίλα και δεν θα μπορούσε να λείψει από τον ιστορικό τελικό του Europa League ανάμεσα στην αγαπημένη του ομάδα και τη Φράιμπουργκ.

Ο φετινός τελικός του Europa League διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη και εκεί βρέθηκε και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ για χάρη της Άστον Βίλα.

Οι αντιδράσεις του, μάλιστα, στις κερκίδες του Besiktas Park ήταν έντονες, με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ να ζει κάθε στιγμή του μεγάλου αγώνα.

Η Άστον Βίλα διεκδικεί απέναντι στη Φράιμπουργκ το πρώτο μεγάλο ευρωπαϊκό τρόπαιο της σύγχρονης εποχής της, 44 χρόνια μετά την κατάκτηση του πρωταθλητριών το 1982.