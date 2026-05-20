Αθλητικά

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ στον τελικό του Europa League: Οι αντιδράσεις του στον ιστορικό αγώνα της Άστον Βίλα

Στην Κωνσταντινούπολη ταξίδεψε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ για χάρη της αγαπημένης του ομάδας
Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ στον τελικό του Europa League
REUTERS/Kemal Aslan
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ είναι φανατικός οπαδός της Άστον Βίλα και δεν θα μπορούσε να λείψει από τον ιστορικό τελικό του Europa League ανάμεσα στην αγαπημένη του ομάδα και τη Φράιμπουργκ.

Ο φετινός τελικός του Europa League διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη και εκεί βρέθηκε και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ για χάρη της Άστον Βίλα.

Οι αντιδράσεις του, μάλιστα, στις κερκίδες του Besiktas Park ήταν έντονες, με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ να ζει κάθε στιγμή του μεγάλου αγώνα.

Soccer Football - UEFA Europa League - Final - SC Freiburg v Aston Villa - Besiktas Park, Istanbul, Turkey - May 20, 2026 Britain's Prince William in the stands before the match REUTERS
REUTERS/Kemal Aslan
Soccer Football - UEFA Europa League - Final - SC Freiburg v Aston Villa - Besiktas Park, Istanbul, Turkey - May 20, 2026 Britain's Prince William is pictured in the stands before the match REUTERS
REUTERS/Isabel Infantes
Soccer Football - UEFA Europa League - Final - SC Freiburg v Aston Villa - Besiktas Park, Istanbul, Turkey - May 20, 2026 Britain's Prince William in the stands before the match REUTERS
REUTERS/Kemal Aslan

Η Άστον Βίλα διεκδικεί απέναντι στη Φράιμπουργκ το πρώτο μεγάλο ευρωπαϊκό τρόπαιο της σύγχρονης εποχής της, 44 χρόνια μετά την κατάκτηση του πρωταθλητριών το 1982.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
217
131
116
99
86
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo