Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα 0-3: Αγγλικός θρίαμβος στον τελικό του Europa League

Το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της κατέκτησε η Άστον Βίλα. Η καλοδουλεμένη ομάδα του Ουνάι Έμερι νίκησε άνετα τη Φράιμπουργκ με 3-0 στον τελικό του Europa League στην Κωνσταντινούπολη και σήκωσε την κούπα, 44 χρόνια μετά το Κύπελλο Πρωταθλητριών το 1982.

Δείτε το Live του αγώνα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο φετινός τελικός του Europa League δεν έκρυβε ιδιαίτερες συγκινήσεις, μιας και ήταν παράσταση για έναν ρόλο, αυτόν της Άστον Βίλα, η οποία καθάρισε ουσιαστικά την υπόθεση νίκη μέσα σε 5 λεπτά στο φινάλε του ημίχρονου, όταν και προηγήθηκε με 2-0.

Από την πλευρά της, η πρωτάρα σε ευρωπαϊκό τελικό, Φράιμπουργκ, δεν μπόρεσε αντισταθεί ιδιαίτερα στις ορέξεις των Άγγλων, οι οποίοι έχουν καλύτερη ομάδα, ήταν το απόλυτο φαβορί του τελικού και φρόντισαν να το αποδείξουν περίτρανα στον αγωνιστικό χώρο.

Πανηγυρική δικαίωση για τον Ουνάι Έμερι, ο οποίος έχτισε μία φοβερή ομάδα, με τον Ισπανό προπονητή να μετράει πλέον 5 τίτλους στο Europa League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσον αφορά την εξέλιξη του αγώνα, η Άστον Βίλα μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και προσπάθησε να παραβιάσει από νωρίς τη γερμανική εστία. Δεν τα κατάφερε στο ξεκίνημα του αγώνα, η Φράιμπουργκ αναθάρρησε για λίγο, αλλά η συνέχεια ήταν μόνο…. Άστον Βίλα.

Στο 41′, οι “Χωριάτες”, με μία υπέροχη κομπίνα σε κόρνερ, άνοιξαν το σκορ, Ο Ρότζερς έβγαλε μπαλιά ακριβείας στον Τίλεμανς, ο οποίος με έναν “κεραυνό” στην κίνηση έκανε το 1-0.

Στο 45’+3 ήταν η σειρά του Μπουεντία να πετύχει ένα ασύλληπτο γκολ, πιάνοντας ένα απίστευτο σουτ, με το οποίο η Άστον Βίλα έκανε το 2-0 πριν το τέλος του ημιχρόνου και “κλείδωσε” ουσιαστικά τη νίκη.

Στο 58′ ο Μπουεντία από σκόρερ έγινε δημιουργός, σερβίροντας το 3-0 στον Ρότζερς, με τη Φράιμπουργκ να καταρρέει στη συνέχεια και να μην απειλεί καθόλου τους Άγγλους.

Αντίθετα, οι “Χωριάτες” είχαν ευκαιρίες και για περισσότερα γκολ, αλλά το 3-0 σφράγισε τελικά τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Οι συνθέσεις των ομάδων

ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ (Γιούλιαν Σούστερ): Ατουμπόλου, Κούμπλερ (73΄ Μακέμπο), Ματίας Γκίντερ, Λίνχαρτ (62΄ Ροζενφέλντερ), Τρέου, Έγκεσταϊν, Χέφλερ (61′ Χέλερ), Μπέστε (86΄ Κρίστιαν Γκίντερ), Μανζάμπι, Γκρίφο (73΄ Σέρχαντ), Ματάνοβιτς.

ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ (Ουνάι Έμερι): Μαρτίνες, Κας, Κόνσα, Πάου Τόρες (88΄ Ντάγκλας Λουϊς), Ντιν (81΄ Μάατσεν), Λίντελοφ (66΄ Ονάνα), Τίλεμανς (88΄ Μινγκς), ΜακΓκίν, Ρότζερς, Μπουεντία (81΄ Σάντσο), Γουότκινς.