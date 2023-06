Ένας από τους πλέον διάσημους αναλυτές του NBA, ο Νικ Ράιτ του First Things First, επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά την εκτίμηση που έχει στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τοποθετώντας τον στους 25 καλύτερους παίκτες όλων των εποχών.

Υποστηρίζοντας εδώ και χρόνια ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο κορυφαίος παίκτης του NBA, ο Νικ Ράιτ προχώρησε και σε μία κατάταξη των καλύτερων παικτών στην ιστορία του πρωταθλήματος, μετά και την κατάκτηση του τίτλου από τους Ντένβερ Νάγκετς του Νίκολα Γιόκιτς.

Η κατάταξή του περιλαμβάνει πέντε επίπεδα για το top25 όλων των εποχών στο NBA και ο “Greek Freak” βρίσκεται στο 4ο επίπεδο μαζί με άλλους θρύλους του αθλήματος, όπως ο Τζέρι Γουέστ, ο Ντόκτορ Τζέι, ο Μόουζες Μαλόουν, ο Αϊζάια Τόμας και ο Κέβιν Ντουράντ. Πίσω του είναι μάλιστα επίσης σπουδαία ονόματα του παγκόσμιου μπάσκετ, όπως ο Ντιρκ Νοβίτσκι, ο Καρλ Μαλόουν, ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ, ο Ντουέιν Γουέιντ, ο Κέβιν Γκαρνέτ, ο Όσκαρ Ρόμπερτσον και ο Νίκολα Γιόκιτς.

Tiers are probably easier:

1- LeBron, Kareem & MJ

2- Magic, Russell & Wilt

3- Duncan, Kobe, Bird, Hakeem, Shaq & Steph

4- West, Doc, Moses, Durant, Giannis & Isiah

5- Dirk, Mailman, Barkley, Wade, Jokic, KG & Oscar



That’s your Top 25 All Time.