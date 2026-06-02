Στην Αθήνα για την ΑΕΚ ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την πρώτη της μετεγγραφή για την επόμενη σεζόν, αφού ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί από τη νέα του ομάδα.

Μετά από μία σημαντική καριέρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ και ένα πέρασμα από την Τράμπζονσπορ στην Τουρκία, ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ συμφώνησε να συνεχίσει στην ΑΕΚ και έφθασε το πρωί της Τρίτης (02/06/26) στην Αθήνα για να υπογράψει στην Ένωση.

Ο 29χρονος Ουκρανός εξτρέμ θα περάσει άμεσα από ιατρικές εξετάσεις, ώστε να βάλει στη συνέχεια την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο και να ανακοινωθεί επίσημα η απόκτησή του από την ΑΕΚ.