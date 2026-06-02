Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Αλλαγές τη νέα σεζόν και υποχρεωτικά δύο παίκτες κάτω των 22 ετών στην ενδεκάδα κάθε ομάδας

Νέα δεδομένα και για τη League Phase της νέας σεζόν
Κύπελλο Ελλάδας
Το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η ΕΠΟ προχώρησε σε μία σειρά από αλλαγές στο Κύπελλο Ελλάδας ενόψει της σεζόν 2026-27, με λιγότερες ομάδες στη League Phase και αύξηση των νέων παικτών σε κάθε ομάδα.

Από πέρυσι είχε εισαχθεί ως κανονισμός στο Κύπελλο Ελλάδας, η υποχρεωτική παρουσία ενός παίκτη κάτω των 22 ετών στην ενδεκάδα κάθε ομάδας, αλλά από τη νέα σεζόν θα αυξηθεί ο αριθμός στους δύο ποδοσφαιριστές, γεννημένους από το 2004 και μετά.

Από εκεί και πέρα θα μειωθούν οι ομάδες στη League Phase από 20 σε 16, με όλες τις ομάδες να αντιμετωπίζουν μία από κάθε γκρουπ ως αντίπαλο, στις τέσσερις αγωνιστικές της φάσης.

Αλλαγή θα υπάρξει όμως και σε ό,τι αφορά τις κίτρινες κάρτες, αφού οι ποδοσφαιριστές που θα συμπληρώνουν κάρτες στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, δεν θα χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής στον μεγάλο τελικό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
419
200
120
106
72
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo