Κύπελλο Ελλάδας: Αλλαγές τη νέα σεζόν και υποχρεωτικά δύο παίκτες κάτω των 22 ετών στην ενδεκάδα κάθε ομάδας

Η ΕΠΟ προχώρησε σε μία σειρά από αλλαγές στο Κύπελλο Ελλάδας ενόψει της σεζόν 2026-27, με λιγότερες ομάδες στη League Phase και αύξηση των νέων παικτών σε κάθε ομάδα.

Από πέρυσι είχε εισαχθεί ως κανονισμός στο Κύπελλο Ελλάδας, η υποχρεωτική παρουσία ενός παίκτη κάτω των 22 ετών στην ενδεκάδα κάθε ομάδας, αλλά από τη νέα σεζόν θα αυξηθεί ο αριθμός στους δύο ποδοσφαιριστές, γεννημένους από το 2004 και μετά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από εκεί και πέρα θα μειωθούν οι ομάδες στη League Phase από 20 σε 16, με όλες τις ομάδες να αντιμετωπίζουν μία από κάθε γκρουπ ως αντίπαλο, στις τέσσερις αγωνιστικές της φάσης.

Αλλαγή θα υπάρξει όμως και σε ό,τι αφορά τις κίτρινες κάρτες, αφού οι ποδοσφαιριστές που θα συμπληρώνουν κάρτες στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, δεν θα χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής στον μεγάλο τελικό.