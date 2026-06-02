Ο Ολυμπιακός παρακολουθεί την περίπτωση του Αντρές Γκαρθία της Άστον Βίλα

Ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού βρίσκεται ο 23χρονος δεξιός μπακ της Άστον Βίλα
Ο Αντρές Γκαρθία
Ο Αντρές Γκαρθία στον τελικό του Europa League / REUTERS/Manon Cruz
Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει το σχεδιασμό για τη νέα σεζόν και στο μετεγγραφικό του “στόχαστρο” φαίνεται ότι βρίσκεται και ο Αντρές Γκαρθία της Άστον Βίλα, ο οποίος και είναι πιθανό να παραχωρηθεί δανεικός το φετινό καλοκαίρι.

Η Άστον Βίλα απέκτησε τον Αντρές Γκαρσία έναντι 7 εκατομμυρίων ευρώ από τη Λεβάντε μόλις την περασμένη σεζόν, αλλά είναι πιθανό να ανάψει το “πράσινο φως” για τον δανεισμό του και ο Ολυμπιακός “καιροφυλαχτεί” για τον 23χρονο δεξιό μπακ.

Ο Αντρές Γκαρσία έκανε το “ξεπέταγμά” του στην Ισπανία με τη φανέλα της Λεβάντε, με την οποία “μέτρησε” 50 αγώνες με τέσσερα γκολ και έξι ασίστ, πριν πάρει τη μετεγγραφή για την Premier League. Με τους “χωριάτες” έχει αγωνιστεί σε 18 ματς, ενώ είναι και διεθνής με την εθνική ομάδα των Ελπίδων της Ισπανίας.

