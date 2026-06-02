Η Χάποελ Ιερουσαλήμ συμφώνησε με τον Σάσα Ομπράντοβιτς και ζήτησε διετές συμβόλαιο με τη Euroleague

Η Χάποελ Ιερουσαλήμ είναι μία από τις ομάδες που διεκδικούν μία θέση στην επόμενη Euroleague και κινείται ήδη προς αυτή την κατεύθυνση, συμφωνώντας και με τον πρώην προπονητή της Μονακό και του Ερυθρού Αστέρα, Σάσα Ομπράντοβιτς.

Σύμφωνα με το «BasketNews», η Χάποελ Ιερουσαλήμ έχει καταθέσει επίσημο αίτημα στη Euroleague, για να υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τη διοργάνωση και να αγωνιστεί σε αυτή την επόμενη διετία, μετά την αποτυχία κατάκτησης του Eurocup.

Έχοντας ήδη μεγάλο μπάτζετ για τη νέα σεζόν δε, φέρεται να έχει “κλείσει” τον Σάσα Ομπράντοβιτς και να ετοιμάζεται να ρίξει πολλά χρήματα στην αγορά για την ενίσχυση του ρόστερ της, ελπίζοντας να ακολουθήσει τα βήματα της Χάποελ Τελ Αβίβ, που έφθασε στην πρώτη της σεζόν, μέχρι τα πλέι οφ της Euroleague.