Εμμανουήλ Καραλής: «Άλλος ετοιμάζεται για πρόταση γάμου, δεν πηδάει τυχαία έτσι ο Μίλτος Τεντόγλου»

Ο Εμμανουήλ Καραλής επέστρεψε από την Κύπρο, μετά τη φοβερή παρουσία του στο τουρνουά της Λεμεσού και έδωσε… είδηση σε συνέντευξή του στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”, για τον Μίλτο Τεντόγλου.

Μιλώντας στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ANT1, ο Εμμανουήλ Καραλής ρωτήθηκε για τα σενάρια που τον θέλουν να κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του Αναστασία Μαγιαλού, αλλά… έδειξε τον Μίλτο Τεντόγλου. “Άλλος ετοιμάζεται. Δεν πηδάει τυχαία τόσο καλά ο Μίλτος Τεντόγλου, κάτι γίνεται”, ανέφερε γελώντας ο Ολυμπιονίκης του επί κοντώ για τον φίλο και συναθλητή του.

Ο Εμμανουήλ Καραλής αναφέρθηκε και στην πρόσφατη συνάντησή του με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και αποκάλυψε ότι ήταν αυτός που πλήρωσε το λογαριασμό στο δείπνο τους στην Αθήνα. “Πλήρωσε αυτός που βγάζει τα περισσότερα λεφτά. Είναι πολύ φιλόξενος”, σχολίασε χαρακτηριστικά σε σχετική ερώτηση.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης μίλησε και για την “εκτόξευση” της καριέρας του την τελευταία διετία “Πριν από κάποια χρόνια τα 6 μέτρα ήταν κάτι απίστευτο και το να πηδάει συνέχεια σε αυτό το ύψος είναι κάτι τρομερό, που ποτέ δεν το πίστευα”, τόνισε στην κάμερα του ANT1, ενώ έκανε νέο κάλεσμα στον αθλητισμό. “Ο αθλητισμός ενώνει, γι’αυτό όποτε βλέπω μικρά παιδιά στα σχολεία και γονείς τους λέω να μπουν στον αθλητισμό, γιατί έχει μόνο να ενώσει και τίποτα να χωρίσει”.

Ο Καραλής απάντησε και για την εικόνα του ως άγαλμα στο πρόσφατο Diamond League. “Με αγαπάνε οι κινέζοι”, εξήγησε ο κορυφαίος Έλληνας επικοντιστής.