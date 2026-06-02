Η Κάλιαρι θέλει ανταλλαγή του Καλάμπρια του Παναθηναϊκού με τον Τζάπα

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια έχει καλό όνομα στην Ιταλία και αρκετές ομάδες φαίνεται να τον έχουν στη λίστα τους, με την Κάλιαρι να εξετάζει την απόκτησή του από τον Παναθηναϊκό, με… δέλεαρ τον Γκαμπριέλε Τζάπα.

Παρότι αγωνίστηκε ως βασικός την περασμένη σεζόν, ο Γκαμπριέλε Τζάπα δεν βρίσκεται στα πλάνα της Κάλιαρι για τη νέα σεζόν και σύμφωνα με ιταλικό ρεπορτάζ, σκέφτεται να τον προσφέρει ως αντάλλαγμα στον Παναθηναϊκό για να πάρει τον Ντάβιντε Καλάμπρια.

Ο 26χρονος Ιταλός μπακ “μετράει” πάνω από 150 συμμετοχές με την Κάλιαρι στην Ιταλία και αποκτήθηκε έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ το 2021, έχοντας περάσει και από τα τμήματα υποδομής της Ίντερ.

Ο Παναθηναϊκός δεν δείχνει πάντως διάθεση να παραχωρήσει τον Ντάβιντε Καλάμπρια, ο οποίος ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν σε μία κακή σεζόν των “πρασίνων” στη Super League και το Europa League.