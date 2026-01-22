Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός 68-74 τελικό: Δυσκολεύτηκε αλλά έφυγε με το διπλό από την Τουρκία

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Αναντολού Εφές στην Τουρκία, για την 24η αγωνιστική της Euroleague.
68-74 με 1/2 βολές του Γουόρντ
68-73 με κλέψιμο και κάρφωμα του Λι
66-73 με 2/2 βολές του Κορντινιέ
64-73 από τον Βεζένκοφ
64-71 με τρίποντο του Κορντινιέ
61-71 από τον Ντόρσεϊ
61-69 από τον Βεζένκοφ
0/2 βολές από τον Ταϊρίκ Τζόουνς
61-67 με τρίποντο του Γουόκαπ
61-64 με 1/2 βολές του Ταϊρίκ Τζόουνς
61-63 με τρίποντο του Λι
58-63 από τον Λι
56-63 με 1/2 βολές του Τζόουνς
56-62 με 1/2 βολές του Κορντινιέ
55-62 από τον Ντόρσεϊ
55-60 από τον Μπαμπ και πάλι
53-60 από τον Βάιλερ Μπαμπ
51-60 με 2/2 βολές του Φουρνιέ
51-58 με τρομερό κάρφωμα του Κάι Τζόουνς
49-58 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ
49-56 από τον Σμιτς
47-56 από τον Γουόρντ
47-54 με 2/2 βολές του Φουρνιέ
47-52
45-52 με κάρφωμα του Χολ
45-50 με τρίποντο του Οσμάνι
42-50 από τον Ντοζίερ
40-50 από τον Οσμάνι
Παραμένει το 38-50
Δεν μετράει το καλάθι
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε challenge θεωρώντας ότι ο Χολ έκοψε κανονικά τον Γάλλο σέντερ
40-50 από τον Ντέσερ
38-50 με 2/2 βολές του Ντοζίερ
36-50 με 1/2 βολές του Ντόρσεϊ
36-49 με 1/2 βολές του Βεζένκοφ
36-48 με 2/2 βολές του Ντοζίερ
34-48 με τρίποντο του Ντοζίερ
31-48 με μία βολή του Πίτερς, έπειτα από τεχνική ποινή για διαμαρτυρία στους Τούρκους
31-47 με 1/2 βολές του Γουόρντ
31-46 με 1/2 βολές του Γουόρντ
31-45 από τον Φουρνιέ
31-43 με 2/2 βολές του Ντοζίερ
29-43 με τρίποντο του Πίτερς
29-40 από τον Ντοζίερ, έπειτα από 4 σερί επιθετικά ριμπάουντ των Τούρκων
27-40 με τρίποντο του Φουρνιέ
27-37 με 1/2 βολές του Λι
26-37 από τον Χολ και πάλι
26-35 από τον Σμιτς
24-35 από τον Γουόρντ
24-33 απαντάει ο Κάι Τζόουνς
22-33 με νέο κάρφωμα του Χολ
22-31 με τρίποντο του Σουίντερ Κόουλ
19-31 από τον Χολ
19-29 με κάρφωμα του Κάι Τζόουνς
17-29 από τον Γουόρντ
Κάνει ζημιά στην πρώην ομάδα του ο Αμερικανός γκαρντ
15-27 με 2/2 βολές του Λι
13-27 από τον Φουρνιέ
13-25 με φοβερό καλάθι του Βεζένκοφ
13-23 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ
Ο Αμερικανός γκαρντ αντιμετωπίζει για πρώτη φορά την πρώην του ομάδα
13-21 με 1/2 βολές του Σέιμπεν Λι
12-21 από τον Βεζένκοφ
12-19 με 2/2 βολές του Χολ
12-17 από τον Βάιλερ Μπαμπ
10-17 με τρίποντο του Ντοζίερ
7-17 με τρίποντο του Γουόκαπ
7-14 με καλάθι και φάουλ του Βεζένκοφ
7-11 από τον Οσμάνι
5-11 με τρίποντο του Οσμάνι
2-11 με τρίποντο του Βεζένκοφ
2-8 από τον Ντέσερτ
0-8 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
0/2 βολές από τον Ταϊρίκ Τζόουνς
0-5 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
0-2 από τον Παπανικολάου
Γουάιλερ-Μπαμπ, Κορντινιέ, Ντόζιερ, Οσμάνι, Ντεσέρ
Ταϊρίκ Τζόουνς, Βεζένκοφ, Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου
Ίλια Μπελόσεβιτς, Ζόρντι Αλιάγκα, Ούγ Τεπενιέ οι διαιτητές της αναμέτρησης
Μπομπουά, Χάζερ, Λι, Γουάιλερ-Μπαμπ, Κορντινιέ, Σμιτς, Ντεσέρ, Ντόζιερ, Σουάιντερ, Οσμάνι, Γιλμάζ, Τζόουνς
Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, ΜακΚίσικ, Νετζήπογλου, Λαρεντζάκης, Φουρνιέ, Γουόρντ, Παπανικολάου, Πίτερς, Βεζένκοφ, Τζόουνς, Χολ
Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου η Εφές είχε νικήσει με 82-78 στο ΣΕΦ
Αναντολού Εφές και Ολυμπιακός έχουν παίξει 52 φορές στη σύγχρονη ιστορία της Euroleague. Οι Τούρκοι έχουν 27 νίκες, οι Πειραιώτες έχουν 25
Η Αναντολού Εφές έχει μαζί με την Βιλερμπάν το χειρότερο ρεκόρ στη Euroleague, 6-17. Ο Ολυμπιακός είναι 7ος με 14-8
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Εφές για την 24η αγωνιστική της Euroleague