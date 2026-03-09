Ανάς Ζαρουρί: Ενεργοποιήθηκε η οψιόν του Παναθηναϊκού για την αγορά του από τη Ναντ

Παίκτης του Παναθηναϊκού θα παραμείνει και τα επόμενα χρόνια, ο Ανάς Ζαρουρί, αφού ενεργοποιήθηκε η οψιόν αγοράς που είχαν υπογράψει οι “πράσινοι”, στη συμφωνία τους με τη γαλλική Ναντ.

Ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Ανάς Ζαρουρί το περασμένο καλοκαίρι από τη Ναντ, με τη μορφή δανεισμού, αλλά και μία οψιόν για κανονική μετεγγραφή έναντι ενός ποσού της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Η συμφωνία των δύο πλευρών αφορούσε την έξοδο του “τριφυλλιού” στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και έτσι, το διπλό του Παναθηναϊκού επί του Λεβαδειακού που “κλείδωσε” την 4άδα για την ομάδα του Μπενίτεθ, “σφράγισε” και την παραμονή του 25χρονου εξτρέμ στο Κορωπί.

Ο Ζαρουρί “μετράει” φέτος 38 συμμετοχές με 7 γκολ και 4 ασίστ για τον Παναθηναϊκό, με τα τέσσερα γκολ του να σημειώνονται σε δύο παιχνίδια στο Europa League.