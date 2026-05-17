Η ΑΕΚ σήκωσε το πρωτάθλημα στη Νέα Φιλαδέλφεια: Με «Mission Impossible» και το αγωνιστικό αυτοκίνητο του Ηλιόπουλου το τρόπαιο στην Allwyn Arena

Η προσμονή ήταν μεγάλη και η «μάχη» κερδισμένη. Δυο αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση των φετινών πλέι οφ της Super League η ΑΕΚ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της από τις υπόλοιπες ομάδες και κατέκτησε και μαθηματικά το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Μια βδομάδα μετά την πρωταθληματική νίκη επί του Παναθηναϊκού στην Allwyn Arena, η Ένωση επέστρεψε στην έδρα της, ολοκλήρωσε την αγωνιστική της υποχρέωση με τον Ολυμπιακό (1-1) και αμέσως μετά σήκωσε στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας το πολυπόθητο τρόπαιο, πραγματοποιώντας τη φιέστα της.

Μια χρονιά που ξεκίνησε με νέο προπονητή, γκρίνια και το «πρέπει» της Ευρώπης, βρήκε την Ένωση του Μάρκο Νίκολιτς να «λάμπει» στο Conference League, να παίζει όμορφο ποδόσφαιρο -ειδικά από τον Οκτώβριο και μετά- και να κάνει μια μεγάλη αήττητη πορεία που την έφτασε στη σημερινή βραδιά. Η ΑΕΚ σήκωσε το 14ο τρόπαιο πρωταθλητή και έδωσε τεράστια χαρά στους φίλους της που από τη μεριά τους έκαναν το καθήκον τους! Στήριξαν, στήριξαν ξανά και την βοήθησαν να φτάσει στην κορυφή, στην Ελλάδα.

Η ΑΕΚ του “fight, believe and never give up” γιόρτασε μαζί με τους φίλους της την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της. Η Ένωση “μετράει” δυο πρωταθλήματα στα 4 χρόνια επιστροφής της στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να έχει τον πρώτο του τίτλο στη δεύτερη χρονιά του στη διοίκηση της ομάδας και τον Μάρκο Νίκολιτς να σηκώνει το πρωτάθλημα, από την πρώτη του σεζόν στην ομάδα.

Το φινάλε του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό βρήκε την ΑΕΚ πανέτοιμη για μια εντυπωσιακή φιέστα! Πριν επιστρέψουν οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο, οι οπαδοί της ομάδας που δεν μπόρεσαν να μπουν εντός της Allwyn Arena, θαύμασαν ένα τεράστιο τρόπαιο της Super League και έναν δικέφαλο αετό, που σχηματίστηκαν από drones.

Ακολούθησε ένα video που προβλήθηκε από τις γιγαντοοθόνες του γηπέδου, με αναφορά στα 13 τρόπαια που είχε κατακτήσει, πριν το τωρινό.

«Ένα το χελιδόνι» και «Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ» ακούστηκε μέσα στην Allwyn Arena σε ερμηνεία της παιδικής ορχήστρας της Νέας Φιλαδέλφειας, ενώ στη συνέχεια τραγούδησε τον ύμνο της ΑΕΚ, με τους οπαδούς να συμμετέχουν. Τις εντυπώσεις έκλεψαν και 14 μουσικοί, που με τα βιολιά τους έπαιξαν το “My way”.

Δεν θα μπορούσε να μην υπάρχει αναφορά στο Δημήτρη Χατζηχρήστο και στα «παιδιά, εκεί ψηλά» που έφυγαν, με τους οπαδούς να δίνουν ένα ζεστό χειροκρότημα.

Ακολούθησε σύνδεση με τα αποδυτήρια του γηπέδου, με τους παίκτες της ΑΕΚ να το γιορτάζουν (εμφανίστηκε η εικόνα στα μάτριξ), λίγο πριν βγουν στον αγωνιστικό χώρο για τη φιέστα της Ένωσης.

Ο λόγος πέρασε στον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ ΑΕΚ, ο οποίος έβγαλε έναν μακροσκελάστατο λόγο, αναφερόμενος στην Ένωση, τονίζοντας παράλληλα ότι «το νταβατζιλίκι τελείωσε». Μάλιστα, λίγο πριν βγουν οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο, πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε, ακούγοντας και τον κόσμο που του το ζητούσε.

Η φιέστα είχε μπει στην τελική της πορεία. Στο βάθρο των πρωταθλητών ανέβηκαν σιγά σιγά οι άνθρωποι της ΑΕΚ. Φυσικοθεραπευτές, διατροφολόγοι. Μέχρι να φτάσουμε στους προπονητές και τους παίκτες της Ένωσης. Ριμπάλτα και Νίκολιτς αποθεώθηκαν, για να ακολουθήσουν οι ποδοσφαιριστές.

Πρώτος βγήκε ο Στρακόσα. Ακολουθήσαν οι Πήλιος, Γκρούγιτς, Γιόνσον (αποθέωση για το Σουηδό), Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά, Ρότα, Πινέδα (μαζί με τα παιδιά του), Γκεοργκίεφ, Καλοσκάμης, Μαρίν, Ελίασον, Κάλενς, Λιούμπιτσιτς, Βάργκα, Καραργύρης, Πενράις, Περέιρα, Μπαλαμώτης, Ρέλβας, Σαχαμπό, Αγγελόπουλος, Ζίνι, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Βίντα και φυσικά ο Μάνταλος.

Σε εκείνο το σημείο -και με τα φώτα να έχουν χαμηλώσει- το τρόπαιο της Super League εξαφανίστηκε, για να εμφανιστεί ξαφνικά το αγωνιστικό αυτοκίνητο του Μάριου Ηλιόπουλου στον αγωνιστικό χώρο με… μπατιλίκια, και τον ισχυρό άνδρα της ΑΕΚ να το δίνει στου αρχηγούς της ομάδας.

Μάνταλος, Βίντα και Μουκουντί το σήκωσαν το… τιμημένο, με τους οπαδούς να πλησιάζουν το βάθρο και να γίνονται ένα με τους παίκτες.

Μετά από αρκετή ώρα χαράς και με τους οπαδούς να φωνάζουν “είναι τρελός ο πρόεδρος” και “εάν δεν τραγουδήσεις, δεν φεύγουμε από εδώ” οι φίλοι της ΑΕΚ άρχισαν να κάνουν τις πρώτες κινήσεις, για να αδειάσουν τον αγωνιστικό χώρο και να συνεχίσουν αλλού τους πανηγυρισμούς τους.