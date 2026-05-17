Μεντιλίμπαρ για το μέλλον του στον Ολυμπιακό: Έχω συμβόλαιο, δεν μου έχουν πει το αντίθετο

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, παρότι έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, ρωτήθηκε μετά το τέλος του ντέρμπι με την ΑΕΚ για το μέλλον του στους Πειραιώτες.

«Έχω συμβόλαιο, δεν μου έχουν πει το αντίθετο», ήταν η ξεκάθαρη απάντηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην ερώτηση που δέχθηκε για το μέλλον του στον Ολυμπιακό.

Με αυτό τον τρόπο, ο Βάσκος προπονητής διέλυσε την παραφιλολογία που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα περί αποχώρησής του από τον ερυθρόλευκο πάγκο.

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

«Σήμερα προσπαθήσαμε να κερδίσουμε. Μπήκαμε δυναμικά. Είχαμε τον έλεγχο, κάναμε πολλές ευκαιρίες και σκοράραμε. Θέλαμε να βάλουμε κι ένα γκολ, έτσι ώστε να μην έχουμε το μυαλό μας στο άλλο παιχνίδι και να μην είμαστε εξαρτημένοι από το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα. Δεν τα καταφέραμε. Από ένα μακρινό σουτ δεχτήκαμε το γκολ. Εμείς ισοφαρίσαμε, ισοφάρισε και ο Παναθηναϊκός και ευτυχώς εκπληρώθηκε ο στόχος μας».

Σε αυτά τα πλέι οφ ζήσαμε κάτι ιδιαίτερο. Αν εξαιρεθεί το πρώτο ματς όπου ουσιαστικά δεν έπαιξε ο Ολυμπιακός, στα υπόλοιπα ήταν καλύτερος. Γιατί πιστεύετε συνέβη αυτό; Και τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξετε ενόψει της νέας σεζόν;

«Στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζει πάντα αυτός που έχει τις περισσότερες ευκαιρίες ή κυριαρχεί στον αγώνα, αλλά κερδίζεις αυτός που δεν κυριαρχεί. Όσο κι αν προσπαθήσαμε να είμαστε ανώτεροι από τους αντιπάλους μας, δεν καταφέραμε να πάρουμε τα αποτελέσματα επειδή δεν σκοράραμε. Αυτό που σκεφτόμαστε είναι ότι προτιμάμε να είμαστε σε αυτή την κατάσταση, να είμαστε η ομάδα που δημιουργεί και θα έρθει η στιγμή που τα γκολ θα έρθουν. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να βελτιώσουμε αυτά που πρέπει ώστε να επιτευχθεί ο στόχος μας».

Για να τελειώνουμε μια και καλή με την παραφιλογία που είχε ξεκινήσει από την πρώτη αγωνιστική των πλέι οφ. Φανταζόμαστε θα συνεχίσετε κανονικά του χρόνου…

«Νομίζω πως ναι, έχουμε συμβόλαιο και δεν μου έχουν πει το αντίθετο»

Τί απ’ όλα συνέβη την περίοδο που δεν παίζατε καλά; Το Τσάμπιονς Λιγκ, κάτι άλλο;

«Είναι αλήθεια, αυτό συνέβη. Όταν τελείωσε το Τσάμπιονς Λιγκ φάνηκε ότι και η ομάδα μας και οι παίκτες μας σαν να κατέβασαν ταχύτητα. Πιστεύεις ότι τα έχεις δώσει όλα και ήρθε η στιγμή να κατεβάσεις τα χέρια, αλλά έπρεπε να είμαστε καλύτερα. Όταν είχαμε το Τσάμπιονς Λιγκ, τα πηγαίναμε καλύτερα και στο πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα, όμως, δεν παίρναμε τα αποτελέσματα. Δεν έγινε σκόπιμα, η ιδέα δεν ήταν αυτή. Μπορεί να συμβεί αυτό, και σε ομάδες, αλλά και σε μονάδες. Φάνηκε πως αυτό συνέβη».

Ίσως έπρεπε να κάνετε ροτέισον με περισσότερους παίκτες;

«Κάθε στιγμή κάνω αυτό που πιστεύω ότι είναι σωστό. Τώρα το να γυρίσουμε πίσω τον χρόνο, ούτε θα μας δώσει κάτι, ούτε θα μας προσφέρει κάτι. Κάνω γενικώς αρκετό ροτέισον. Αν δεν το έκανα τότε, πάει να πει ότι προφανώς κάτι είχα στο μυαλό μου».

Αφού είπατε ότι συνεχίζετε και του χρόνου, ο Ολυμπιακός χρειάζεται μεγάλη ανανέωση ή μικρές πινελιές στο ρόστερ;

«Δεν μπορείς να τα ξέρεις όλα πρώτα. Πρέπει να κάνετε υπομονή… Θέλω να συγχαρώ την ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα με την αξία της. Πρέπει στο ποδόσφαιρο να ξέρουμε να χάνουμε και να κερδίζουμε. Δεν ξέρω γιατί τραγουδούσαν οι οπαδοί της το όνομά του. Πρέπει να ξέρεις να χάνεις και να ξέρεις να κερδίζεις».