Μπαρτσελόνα – Μπέτις 3-1: Νίκη στο αντίο του Λεβαντόφσκι στο Καμπ Νόου – Δάκρυσε ο Πολωνός επιθετικός

Η Μπαρτσελόνα έχει ήδη κατακτήσει το πρωτάθλημα στην Ισπανία, αλλά αυτό δεν τη σταμάτησε από το να φθάσει σε μία ακόμη νίκη, με 3-1 επί της Μπέτις, το αντίο του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στους οπαδούς των Καταλανών.

Έχοντας ανακοινώσει το τέλος του από την Μπαρτσελόνα, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αποχαιρέτησε τους οπαδούς της ομάδας με δάκρυα στα μάτια, γνωρίζοντας την αποθέωση την ώρα της αλλαγής του, στο φινάλε του αγώνα με την Μπέτις στο Καμπ Νόου.

Νωρίτερα, η Μπαρτσελόνα είχε φροντίσει να ρίξει μία ακόμη “τριάρα” μπροστά στους οπαδούς του, με τον Ραφίνια να σκοράρει δις και τον Κανσέλο να “καθαρίζει” το ματς, μετά την προσωρινή μείωση του σκορ από τον Ίσκο.

Robert Lewandowski was overcome with emotion as he left the field at Spotify Camp Nou for the final time pic.twitter.com/OA4mgpdRAz — ESPN FC (@ESPNFC) May 17, 2026

Ο Λεβαντόφσκι ολοκλήρωσε την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα με 119 γκολ και 24 ασίστ σε 192 αγώνες.