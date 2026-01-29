Αθλητικά

Ανατριχίλα στην Τούμπα από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, συγκινητικές στιγμές στη Θύρα 4 για τους αδικοχαμένους φίλους του «δικεφάλου»

Τίμησαν τη μνήμη των οπαδών της ομάδας που πέθαναν στην Ρουμανία
Συγκλονιστικές εικόνες από την έδρα του ΠΑΟΚ! Χιλιάδες φίλοι της ομάδας συγκεντρώθηκαν στην Τούμπα για να υποδεχτούν τις σορούς των επτά αδικοχαμένων φίλων της ομάδας, που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας.

Η πομπή των φίλων του ΠΑΟΚ που αναχώρησε από το αεροδρόμιο “Μακεδονία” πέρασε από το γήπεδο της Τούμπας. Έτσι, οι σοροί των επτά αδικοχαμένων φιλάθλων επέστρεψαν στο “σπίτι” της ομάδας τους, συνοδευόμενες από πλήθος κόσμου, σε μια διαδρομή γεμάτη πόνο, δάκρυα και βαθύ σεβασμό.

Ο κόσμος που μαζεύτηκε αρχικά έξω από το γήπεδο της Τούμπας για να πει το τελευταίο “αντίο” στα “αδέρφια” του, μπήκε στη συνέχεια στο γήπεδο και βρέθηκε στη Θύρα 4.

Οι οπαδοί άναψαν καπνογόνα και φωνάζουν συνθήματα για τους αδικοχαμένους φίλους της ομάδας. “καλό παράδεισο αδέρφια 27.01.2026” αναφέρει το πανό που έχει αναρτηθεί στην έδρα του ΠΑΟΚ, από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η τραγική είδηση.

