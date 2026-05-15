Η Ρεάλ Μαδρίτης συμφώνησε με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν

Θέμα χρόνου οι υπογραφές σύμφωνα με ρεπορτάζ της ισπανικής AS
Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν σε αγώνα του Παναθηναϊκού (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
Οριστική συμφωνία φαίνεται ότι υπάρχει ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Ομέρ Γιούρτσεβεν, για συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το φινάλε της σεζόν.

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν υπολογίζει για τα επόμενα παιχνίδια της τον τραυματία, Έντι Ταβάρες και κατέληξε στη λύση του Ομέρ Γιούρτσεβεν για την ενίσχυση στις θέσεις των σέντερ, σε ό,τι αφορά το ισπανικό πρωτάθλημα.

Ο Τούρκος σέντερ δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Final Four της Euroleague, εξαιτίας της παρουσίας του στον Παναθηναϊκό, αφού πλέον έχουν κλείσει και οι αλλαγές στα ρόστερ της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Σύμφωνα με την ισπανική AS όμως, η “Βασίλισσα” χρειαζόταν έναν ακόμη ψηλό για τα πλέι οφ της “Liga Endesa” και αναμένεται να υπογράψει άμεσα με τον Γιούρτσεβεν για το υπόλοιπο της σεζόν. Μετά τον Παναθηναϊκό, ο Τούρκος σέντερ αγωνίστηκε για λίγο και στο NBA, με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

