Ολυμπιακός: Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ και Γουόκαπ δεν θα ταξιδέψουν στη Ρόδο για το δεύτερο παιχνίδι με τον Κολοσσό

Στην Αθήνα θα μείνουν οι τρεις παίκτες του Ολυμπιακού για λόγους ξεκούρασης
Ο Μιλουτίνοφ με τον Φουρνιέ σε αγώνα του Ολυμπιακού (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Ο Ολυμπιακός έχει ένα ακόμη ματς με τον Κολοσσό Ρόδου για τα πλέι οφ της GBL, πριν το Final Four της Euroleague, αλλά ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να ξεκουράσει τους Εβάν Φουρνιέ, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Τόμας Γουόκαπ.

Μετά την ευρεία νίκη του στο πρώτο παιχνίδι με τον Κολοσσό Ρόδου, ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στο νησί των Δωδεκανήσων για να πάρει την πρόκριση για τα ημιτελικά της GBL, με τους Εβάν Φουρνιέ, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Τόμας Γουόκαπ να μένουν όμως στην Αθήνα.

Οι τρεις παίκτες των Πειραιωτών θα πάρουν ανάσες ενόψει του Final Four της Euroleague, όπου ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει το τρόπαιο για 4η φορά στην ιστορία του.

