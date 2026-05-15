Ολυμπιακός: Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ και Γουόκαπ δεν θα ταξιδέψουν στη Ρόδο για το δεύτερο παιχνίδι με τον Κολοσσό

Μετά την ευρεία νίκη του στο πρώτο παιχνίδι με τον Κολοσσό Ρόδου, ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στο νησί των Δωδεκανήσων για να πάρει την πρόκριση για τα ημιτελικά της GBL, με τους Εβάν Φουρνιέ, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Τόμας Γουόκαπ να μένουν όμως στην Αθήνα.

Οι τρεις παίκτες των Πειραιωτών θα πάρουν ανάσες ενόψει του Final Four της Euroleague, όπου ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει το τρόπαιο για 4η φορά στην ιστορία του.