Ανατροπή με Θοδωρή Βλάχο: Κανονικά στον πάγκο της Εθνικής πόλο στον μικρό τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Του αφαιρέθηκε η κόκκινη κάρτα στον ημιτελικό
Θοδωρής Βλάχος
Ο Θοδωρής Βλάχος στον πάγκο της Εθνικής πόλο ανδρών/ EUROKINISSI

Με τον Θοδωρή Βλάχο στον πάγκο της θα αγωνιστεί τελικά η Εθνική πόλο των ανδρών στον μικρό τελικό με την Ιταλία που θα κρίνει το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου.

Ο Θοδωρής Βλάχος αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα στον ημιτελικό της Εθνικής πόλο με την Ουγγαρία και θα έχανε τον μικρό τελικό με την Ιταλία.

Ωστόσο, υπήρξε ανατροπή και ο ομοσπονδιακός τεχνικός θα κοουτσάρει κανονικά στον αγώνα που θα κρίνει το χάλκινο μετάλλιο το απόγευμα της Κυριακής (25/1/2026, 18:00).

Ο λόγος είναι ότι μετά το τέλος του ημιτελικού, η αρμόδια επιτροπή είδε το βίντεο και αποφάνθηκε ότι ο Θοδωρής Βλάχος είχε δίκιο για τη διαμαρτυρία του και την αναζήτηση διευκρίνισης για το challenge (η στιγμή που δέχθηκε τη δεύτερη κίτρινη), με αποτέλεσμα να του αφαιρεθεί η ποινή της κόκκινης κάρτας.

