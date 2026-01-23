Ο Θοδωρής Βλάχος δεν θα είναι στον πάγκο της Εθνικής πόλο στον μικρό τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Δίχως τον Θοδωρή Βλάχο στον πάγκο της θα αγωνιστεί η Εθνική πόλο των ανδρών στον μικρό τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Βελιγραδίου.

Η Εθνική πόλο θα διεκδικήσει την Κυριακή (25/1/2026, 18:00) το χάλκινο μετάλλιο στον μικρό τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σ’ αυτό τον σπουδαίο αγώνα, η γαλανόλευκη θα παραταχθεί χωρίς τον προπονητή της, Θοδωρή Βλάχο. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός αποβλήθηκε στο φινάλε του ημιτελικού με την Ουγγαρία, αντικρίζοντας τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στον αγώνα.

Στο τιμόνι της ομάδας στον μικρό τελικό θα βρίσκεται ο Τάσος Σχίζας.

«Υπάρχει ένας τελικός μεταλλίου, δεν θα είμαι στον πάγκο, θα είναι ο συνεργάτης μου ο Τάσος Σχίζας. Σημασία έχει να ανασυνταχθούμε και να παίξουμε αυτό που μας χαρακτηρίζει, να παίξουμε άμυνα. Βέβαια δεν έχει χαθεί κάτι. Έχουμε την ευκαιρία να κερδίσουμε ένα μετάλλιο. Και σήμερα μπορούσαμε. Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε», τόνισε στις δηλώσεις του ο Θοδωρής Βλάχος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσα δήλωσε ο Θοδωρής Βλάχος

“Μπορεί να φάνηκε ότι στο τρίτο οκτάλεπτο μείναμε πίσω στο σκορ και αυτό μας παρέσυρε και στο τέταρτο, όμως δεν ήμασταν καλοί στα πρώτα δύο οκτάλεπτα. Δεν κάναμε άμυνα στον παίκτη λιγότερο. Οι τερματοφύλακές μας δεν είχαν βοήθεια από κανέναν. Ένα από τα χειρότερα αμυντικά παιχνίδια που έχουμε κάνει. Σε έναν ημιτελικό πρέπει να είσαι πολύ καλύτερος σε βασικά πράγματα, όπως είναι ο παίκτης λιγότερος.

Στην επίθεση δεν είχαμε το σθένος και την ψυχολογία να είμαστε καλύτεροι, σήμερα ήμασταν στο 0 σε αυτό το κομμάτι.

Το παιχνίδι τους το ξέραμε, ξέραμε ότι θα τραβήξουν, ότι θα σπρώξουν, δεν είναι κάτι που μας αιφνιδίασε. Τα καλά σουτ των Ούγγρων θα μπορούσαν να πέσουν πάνω στα καλά μπλοκ των Ελλήνων. Σήμερα δεν ήμασταν καλοί σε αυτό, μπορεί να συμβεί, δυστυχώς συνέβη σήμερα”.

Για την κόκκινη κάρτα: “Ζήτησα challenge για μια ίσως brutality στον Παπαναστασίου, μου το ζήτησε εκείνος. Είχα μια κίτρινη και μου έβγαλε κίτρινη ίσως γιατί διαμαρτυρήθηκα. Πρέπει να δω και εγώ τι συνέβη. Δυστυχώς συνέβη”.

Για τον μικρό τελικό: “Υπάρχει ένας τελικός μεταλλίου, δεν θα είμαι στον πάγκο, θα είναι ο συνεργάτης μου ο Τάσος Σχίζας. Σημασία έχει να ανασυνταχθούμε και να παίξουμε αυτό που μας χαρακτηρίζει, να παίξουμε άμυνα. Βέβαια δεν έχει χαθεί κάτι. Έχουμε την ευκαιρία να κερδίσουμε ένα μετάλλιο. Και σήμερα μπορούσαμε. Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε”.