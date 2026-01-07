Αθλητικά

Aνατροπή με Χρήστο Μανδά: Άλλαξε άποψη ο Μαουρίτσιο Σάρι

Για την περίπτωσή του ασχολήθηκε και ο Παναθηναϊκός
KLODIAN LATO
KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Ο χρόνος περνάει και ο Χρήστος Μανδάς πλησιάζει όλο και περισσότερο στην παραμονή του στη Λάτσιο, παρά το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων για τον Έλληνα τερματοφύλακα.

Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα της εφημερίδας Corriere dello Sport, ο Μαουρίτσιο Σάρι θέλει να κρατήσει τον Χρήστο Μανδά στη Λάτσιο, καθώς δεν έχει εναλλακτικές επιλογές, αν αποχωρήσει ο Έλληνας τερματοφύλακας.

Από την πλευρά του, πάντως, ο Μανδάς ελπίζει να πείσει την ομάδα του να αποχωρήσει άμεσα για να βρει άλλου χρόνο συμμετοχής.

Το όνομα του έχει ακουστεί για Γιουβέντους, Τορίνο και Τζένοα, ενώ πριν λίγες εβδομάδες ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να τον προσεγγίσει.

