Ρεάλ Μαδρίτης: «Υπήρχαν αρκετές αμφιλεγόμενες διαιτητικές αποφάσεις στον τελικό της Euroleague»

Η Ρεάλ Μαδρίτης ηττήθηκε 92-85 από τον Ολυμπιακό στον τελικό της Euroleague και λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση του αγώνα έκαναν αναφορές για αμφιλεγόμενες αποφάσεις των τριών διαιτητών.

«Η ομάδα του Σκαριόλο αγωνίστηκε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο εναντίον του Ολυμπιακού παρά τις απουσίες και αρκετές αμφιλεγόμενες διαιτητικές αποφάσεις», ανέφερε στο άρθρο της η επίσημη ιστοσελίδα της Ρεάλ Μαδρίτης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ισπανική «AS» έκανε ανάρτηση με ένα φάουλ που σφυρίχτηκε στον Καμπάτσο πάνω σε ένα κλέψιμο στον Γουόκαπ στα τελευταία λεπτά του αγώνα, με τη «Βασίλισσα», πιθανότατα να αναφέρεται και σε αυτή τη φάση.

Βέβαια, ο Σέρτζιο Σκαριόλο στις δηλώσεις του ανέφερε ότι ο Ολυμπιακός άξιζε την κατάκτηση του τροπαίου.