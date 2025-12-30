Ανατροπή με Χρήστο Μανδά: «Πολύ πιθανό να παραμείνει στη Λάτσιο»

Ο Χρήστος Μανδάς επιθυμεί να αλλάξει ομάδα, καθώς στη Λάτσιο δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα του Μαουρίτσιο Σάρι.

Ο 24χρονος διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας αναζητάει ομάδα που θα του δώσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, με το όνομα του Χρήστου Μανδά να παίζει “δυνατά” στα ρεπορτάζ της Γιουβέντους αλλά και του Παναθηναϊκού.

Ωστόσο, η Λάτσιο ήταν αρνητική στο να τον παραχωρήσει.

Στο μεταξύ, ο Έλληνας πορτιέρε παραμένει στο επίκεντρο ενός μεταγραφικού «ντόμινο» μεταξύ Λάτσιο, Τζένοα και Τορίνο.

Μανδάς, Λεάλι και Περίν ενδέχεται να αλλάξουν ομάδα στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, με την Τζένοα να αναζητά βασικό τερματοφύλακα.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η «Corriere dello Sport» σε σημερινό (30/12) της δημοσίευμα, η κατάσταση γύρω από τον Μανδά, τον Περίν και τον Λεάλι είναι περίπλοκη, με τους Ιταλούς να αναφέρουν ότι ο Χρήστος Μανδάς είναι εξαιρετικά πιθανό να παραμείνει στη Λάτσιο.

Να σημειωθεί ότι η Γιουβέντους προόριζε τον Χρήστο Μανδά για αντικαταστάτη του Πέριν, ο οποίος τώρα συνδέεται ξανά με τη Τζένοα, ενώ ο Λεάλι, που παρακολουθεί η Λάτσιο, βρέθηκε στο στόχαστρο της Γιουβέντους.