Αναβλήθηκαν τα Βαλένθια – Σαραγόσα και Λεβάντε – Βιγιαρεάλ υπό το φόβο της κακοκαιρίας στην Ισπανία

Δύο παιχνίδι αναβλήθηκαν λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας στην Ισπανία, αφού τόσο το ποδοσφαιρικό Λεβάντε – Βιγιαρεάλ, όσο και το μπασκετικό Βαλένθια – Σαραγόσα, αποφασίστηκε οριστικά να μη διεξαχθούν, με πρόσφατες τις μνήμες από τις περσινές πλημμύρες με τους 200 νεκρούς στην περιοχή.

Η περιοχή του Λεβάντε είναι από αυτές που προβλέπεται να “χτυπηθούν” από τις έντονες βροχοπτώσεις και έτσι τόσο η ομώνυμή ομάδα, όσο και η τοπική Βαλένθια, δεν θα δώσουν τα ματς που ήταν προγραμματισμένα για σήμερα Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025.

«Λόγω συστάσεων ασφαλείας που σχετίζονται με προβλέψεις καταρρακτωδών βροχών στην περιοχή της Βαλένθια και του κόκκινου συναγερμού (που εκδόθηκε από την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία), η αρμόδια επιτροπή της RFEF (σ.σ. ισπανική ομοσπονδία) αποφάσισε να αναβάλει τον αγώνα», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η Βαλένθια θα έχει πλέον έξτρα μέρες ξεκούρασης, ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό στη Euroleague, ο οποίος και θα διεξαχθεί την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στο ΣΕΦ.