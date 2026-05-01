Πλέι οφ NBA: Πρόκριση για Νιου Γιορκ Νικς και Μινεσότα Τίμπεργουλβς, σε 7ο παιχνίδι το Μπόστον Σέλτικς – Φιλαδέλφεια Σίξερς

Οι Νιου Γιορκ Νικς “διέλυσαν” με 140-89 τους Ατλάντα Χοκς και πήραν ρεβάνς για τον αποκλεισμό του 2023, αλλά και την πρόκριση για το δεύτερο γύρο των πλέι οφ του NBA στην Ανατολή.

Με μία φοβερή παράσταση από το ξεκίνημα του αγώνα, οι Νιου Γιορκ Νικς βρέθηκαν να προηγούνται με 50 πόντους διαφορά από το πρώτο ημίχρονο και πανηγύρισαν μία “εκκωφαντική” νίκη κόντρα στους Ατλάντα Χοκς, ανατρέποντας τη σειρά από το 2-1.

Οι Όου Τζι Ανουνόμπι και Μίκαλ Μπρίτζες με 29 και 24 πόντους αντίστοιχα, ήταν οι κορυφαίοι για τους νικητές, με τον Τζέιλεν Τζόνσον να έχει 21 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ για τους ηττημένους.

Την πρόκριση για τα ημιτελικά των πλέι οφ του NBA πήραν όμως στη Δύση και οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς, αφού κατάφεραν να “λυγίσουν” τους Ντένβερ Νάγκετς με 110-98, παρά την απουσία του Άντονι Έντουαρντς.

Ο Νίκολα Γιόκιτς έκανε ό,τι μπορούσε για τους Ντένβερ Νάγκετς και τελείωσε το ματς με 28 πόντους, 10 ασίστ και 9 ριμπάουντ, αλλά οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς βρήκαν τις λύσεις για να φθάσουν στο 4-2 στη σειρά.

Ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς βγήκε αυτή τη φορά μπροστά και “καθάρισε” το ματς για την ομάδα του με 32 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ 10 πόντους, 13 ριμπάουντ και 8 ασίστ είχε ο Ρούντι Γκομπέρ.

Αντίθετα, η “μάχη” των Μπόστον Σέλτικς με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς θα συνεχιστεί, αφού η ομάδα του Νικ Νερς έβγαλε ξανά αντίδραση και έφθασε στη νίκη με 106-93.

Ο Tαϊρίς Μάξι με 30 πόντους και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών στο ματς, με τον Τζέισον Τέιτουμ να έχει 17 πόντους, 11 ριμπάουντ και 3 ασίστ, για τους ηττημένους “Κέλτες”, που παραμένουν όμως το φαβορί για την πρόκριση.

Όλα θα κριθούν πάντως σε ένα 7ο και τελευταίο παιχνίδι στην έδρα των Μπόστον Σέλτικς, με τον νικητή να παίρνει το “εισιτήριο” για τα ημιτελικά στα πλέι οφ του NBA.