Παναθηναϊκός: Το video με τους πανηγυρισμούς των οπαδών του στη Βαλένθια

Ο Παναθηναϊκός νίκησε για δεύτερη φορά τη Βαλένθια στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague και “τρέλανε” τους οπαδούς του τόσο στην Ισπανία, όσο και στην Ελλάδα.

Πάνω από 300 οπαδοί του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στη Roig Arena για το δεύτερο παιχνίδι με τη Βαλένθια στα πλέι οφ της Euroleague και πανηγύρισαν με την… ψυχή τους το 2/2 της ομάδας του Αταμάν.

Οι “πράσινοι” δημοσίευσαν μάλιστα και σχετικό video, με τη φοβερή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί τους και έξω από το γήπεδο, λίγο μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται πια για ματς πρόκρισης στο ΟΑΚΑ.