Φοβερή ατάκα του Νίκολα Γιόκιτς μετά τον αποκλεισμό των Ντένβερ Νάγκετ: «Στη Σερβία θα είχαμε απολυθεί όλοι»

Δεν «μάσησε» τα λόγια του ο ηγέτης των Νάγκετς μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό
Οι Ντένβερ Νάγκετς αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο των πλέι οφ του NBA από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς και ο Νίκολα Γιόκιτς έδωσε μία απίθανη απάντηση στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα.

Ο Νίκολα Γιόκιτς ρωτήθηκε πόσο μακριά είναι ο ομάδα του από την επιστροφή στην κορυφή και αν πρέπει να γίνουν αλλαγές στους Ντένβερ Νάγκετς, με τον ίδιο να εξηγεί το θα γινόταν σε αντίστοιχο αποκλεισμό στην πατρίδα του, τη Σερβία.

“Χάσαμε στον πρώτο γύρο, νομίζω είμαστε πολύ μακριά. Δεν είναι δική μου απόφαση για αλλαγές. Το σίγουρο είναι ότι αν ήμασταν στη Σερβία, θα είχαμε απολυθεί όλοι”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σέρβος σέντερ.

Οι Νάγκετς ήταν ξανά κατώτεροι των περιστάσεων κόντρα στους ελλιπείς Τίμπεργουλβς.

