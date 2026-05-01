Ρουμανία: Ασθενοφόρο κόλλησε στον αγωνιστικό χώρο και το έβγαλαν από το χορτάρι οι ποδοσφαιριστές

Απίθανη εικόνα από το Βολουντάρι - Μπίχορ στη Ρουμανία
Απίστευτο video από ποδοσφαιρικό αγώνα στη Ρουμανία, όπου και χρειάστηκε η είσοδος ασθενοφόρου για τραυματία ποδοσφαιριστή, αλλά η έξοδός του από τον αγωνιστικό χώρο έγινε… viral.

Πιο συγκεκριμένα, στο παιχνίδι της Βολουντάρι με την Μπίχορ (2-1) στη Ρουμανία, ένα ασθενοφόρο κόλλησε στο χορτάρι από την έντονη βροχόπτωση που έκανε… βούρκο τον αγωνιστικό χώρο και χρειάστηκε η βοήθεια των ποδοσφαιριστών για να ξεκολλήσει.

Όλοι οι παίκτες των δύο ομάδων πήγαν να σπρώξουν το ασθενοφόρο και κατάφεραν να το βγάλουν από το γήπεδο, ώστε να μεταφερθεί ο τραυματίας ποδοσφαιριστής στο νοσοκομείο.

Ευτυχώς δεν είχε κάτι σοβαρό.

