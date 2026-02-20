Ανδρέας Τετέι και Αλεξάντερ Γερεμέγεφ υποψήφιοι για τα καλύτερα γκολ της βραδιάς στο Europa League

Έθεσαν γερή υποψηφιότητα! Ένα από τα χθεσινά (19.02.2026) γκολ του Ανδρέα Τετέι, όπως και αυτό του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ συμπεριλήφθηκαν από την UEFA στη ψηφοφορία για το καλύτερο τέρμα των πρώτων αγώνων των playoffs του Europa League.

Ο Ανδρέας Τετέι σημείωσε και τα δύο γκολ του Παναθηναϊκού, στο 2-2 με τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ, με το εκπληκτικό του σόλο (το 2ο τέρμα του) να είναι υποψήφιο για καλύτερο της αγωνιστικής στο Europa League.

Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ μείωσε για τον ΠΑΟΚ με καταπληκτικό βολέ απέναντι στη Θέλτα για το τελικό 1-2 στην Τούμπα.

Εκτός από τα γκολ των επιθετικών των ελληνικών ομάδων, υποψηφιότητα έβαλαν οι Σον και Μουρίγιο.