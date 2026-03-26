Με Euroleague, Nations League και πλέι οφ για την πρόκριση στο Μουντιάλ 2026 οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Ώρα εθνικών ομάδων στο ποδόσφαιρο, με το αθλητικό πρόγραμμα να περιλαμβάνει φιλικούς αγώνες, παιχνίδια του Nations League, αλλά και πλέι οφ για τα τελευταία “εισιτήρια” του Μουντιάλ. Στο μπάσκετ, ξεχωρίζουν τα παιχνίδια που ολοκληρώνουν την 34η αγωνιστική της Euroleague.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

19:00 Novasports Extra 4 Τουρκία – Ρουμανία UEFA European Qualifiers

19:00 Novasports Start Κύπρος – Λευκορωσία Φιλικός Αγώνας

19:00 Novasports 2HD Γιβραλτάρ – Λετονία UEFA Nations League

19:00 Novasports 1HD Μάλτα – Λουξεμβούργο UEFA Nations League

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαϊάμι τένις

21:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαϊάμι τένις

21:30 Novasports 3HD Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια Euroleague

21:30 Novasports 2HD Μπάγερν Μονάχου – Βιλερμπάν Euroleague

21:30 Novasports 5HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ντουμπάι Euroleague

21:45 Novasports Premier League Ουαλία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη UEFA European Qualifiers

21:45 Novasports Extra 3 Σλοβακία – Κόσοβο UEFA European Qualifiers

21:45 Novasports Extra 2 Πολωνία – Αλβανία UEFA European Qualifiers

21:45 Novasports Extra 1 Δανία – Βόρεια Μακεδονία UEFA European Qualifiers

21:45 Novasports Start Τσεχία – Ιρλανδία UEFA European Qualifiers

21:45 Novasports News Ουκρανία – Σουηδία UEFA European Qualifiers

21:45 Novasports 4HD Ρεάλ Μαδρίτης – Αναντολού Εφές Euroleague

21:45 Novasports 1HD Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία UEFA European Qualifiers