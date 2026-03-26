Αποτελέσματα NBA: Νέα «συντριβή» για τους Μιλγουόκι Μπακς, πήραν το ντέρμπι με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ οι Μπόστον Σέλτικς

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μένει ξανά εκτός, οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν ένα “βαριά” ήττα στο NBA, αυτή τη φορά στην έδρα των Πόρτλαντ Μπλέιζερς, με σκορ 130-99.

Έχοντας χάσει τους στόχους τους στη σεζόν, οι Μιλγουόκι Μπακς εμφανίζονται κατώτεροι των περιστάσεων, ειδικά χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά κόντρα στους Πόρτλαντ Μπλέιζερς, είχαν εκτός και τους Μάιλς Τέρνερ και Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, με αποτέλεσμα η δεύτερη σερί ήττα και 8η στα τελευταία 10 ματς, να έρθει πολύ εύκολα.

Ο Ράιαν Ρόλινς με 36 πόντους, ήταν ο μοναδικός που… διασώθηκε από το “ναυάγιο” της ομάδας του Ντοκ Ρίβερς, για την οποία αγωνίστηκε 11 λεπτά και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, με 1 πόντο, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο. Για τους νικητές, ο Σκουτ Χέντερσον με 23 πόντους, ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του στο ματς.

Το παιχνίδι της βραδιάς έγινε όμως στην έδρα των Μπόστον Σελτικς, οι οποίοι και “λύγισαν” με 119-109 τους πρωταθλητές του NBA, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, σε ένα ματς που θεωρείται από πολλούς, “προαναγγελία” των τελικών.

Οι “Κέλτες” είχαν ασταμάτητο τον Τζέιλεν Μπράουν με 31 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ εξαιρετικός ήταν και ο Τζέισον Τέιτουμ με 19 πόντους, 12 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Για τους ηττημένους, ο περσινός MVP Σέι Γκίλτζιους Αλεξάντερ, πέτυχε 33 πόντους, αλλά ήταν απελπιστικά μόνος.

Τα αποτελέσματα στο NBA

Φιλαδέλφεια Σίξερς – Σικάγο Μπουλς 157-137

Ιντιάνα Πέισερς – Λος Άντζελες Λέικερς 130-137

Ντιτρόιτ Πίστονς – Αταλάντα Χοκς 129-130

Μπόστον Σέλτικς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 119-109

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Μαϊάμι Χιτ 103-120

Μέμφις Γκρίζλις – Σαν Αντόνιο Σπερς 98-123

Πόρτλαντ Μπλέιζερς – Μιλγουόκι Μπακς 130-99