Άνταμ Σίλβερ για το NBA Europe: «Πρόοδος στις συζητήσεις με την Euroleague, θα έχουμε ανακοινώσεις τις επόμενες εβδομάδες»

Ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ αναφέρθηκε στις επαφές του NBA Europe με τη Euroleague, για την αλλαγή του… χάρτη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και υποστήριξε ότι σύντομα θα έχουμε ανακοινώσεις.

Μετά την αρχική διάσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές, το NBA Europe βρίσκεται ξανά στο… τραπέζι με τη Euroleague για τη συνύπαρξή τους στην Ευρώπη και ο Άνταμ Σίλβερ εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την πρόοδο των συζητήσεων.

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Πιο συγκεκριμένα, ο κομισάριος του NBA ανέφερε: «Είναι μια ιστορική ευκαιρία και πρέπει να περάσουμε στο επόμενο επίπεδο. Κάνουμε προόδους και συζητήσεις με την Euroleague. Θα έχουμε περισσότερες ανακοινώσεις τις επόμενες εβδομάδες. Ανάλογα με το πού θα βρισκόμαστε σε σχέση με τη Euroleague, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να εισαγάγουμε ανταγωνισμό στην αγορά από το επόμενο καλοκαίρι».

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τελευταίες φήμες γύρω από την υπόθεση, θέλουν το NBA να εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο εξαγοράς της Euroleague, για την είσοδό του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.