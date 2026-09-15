Αθλητικά

Άνταμ Σίλβερ για το NBA Europe: «Πρόοδος στις συζητήσεις με την Euroleague, θα έχουμε ανακοινώσεις τις επόμενες εβδομάδες»

Άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, μετά και τις δηλώσεις του «ισχυρού άνδρα» του NBA
Ο Άνταμ Σίλβερ
Ο Άνταμ Σίλβερ σε συνέντευξη Τύπου / EPA/BRIAN SPURLOCK SHUTTERSTOCK OUT
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ αναφέρθηκε στις επαφές του NBA Europe με τη Euroleague, για την αλλαγή του… χάρτη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και υποστήριξε ότι σύντομα θα έχουμε ανακοινώσεις.

Μετά την αρχική διάσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές, το NBA Europe βρίσκεται ξανά στο… τραπέζι με τη Euroleague για τη συνύπαρξή τους στην Ευρώπη και ο Άνταμ Σίλβερ εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την πρόοδο των συζητήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, ο κομισάριος του NBA ανέφερε: «Είναι μια ιστορική ευκαιρία και πρέπει να περάσουμε στο επόμενο επίπεδο. Κάνουμε προόδους και συζητήσεις με την Euroleague. Θα έχουμε περισσότερες ανακοινώσεις τις επόμενες εβδομάδες. Ανάλογα με το πού θα βρισκόμαστε σε σχέση με τη Euroleague, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να εισαγάγουμε ανταγωνισμό στην αγορά από το επόμενο καλοκαίρι».

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τελευταίες φήμες γύρω από την υπόθεση, θέλουν το NBA να εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο εξαγοράς της Euroleague, για την είσοδό του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
253
190
165
150
89
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo