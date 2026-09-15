Αθλητικά

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα ταξιδέψει κανονικά με τον Ολυμπιακό στο Άμπου Ντάμπι για το Super Cup της Euroleague

Ο Σέρβος σέντερ αναμένεται να επιστρέψει άμεσα στη δράση για τον Ολυμπιακό
Ο Μιλουτίνοφ
Ο Μιλουτίνοφ με τη φανέλα του Ολυμπιακού (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το πρώτο Super Cup της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα δώσει κανονικά το “παρών” στη διοργάνωση, για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Μπορεί να είχε αποχωρήσει με ενοχλήσεις από το τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού στην Κύπρο, αλλά ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έχει ξεπεράσει πλέον το πρόβλημα και θα είναι διαθέσιμος για το Super Cup της Euroleague.

Ο Σέρβος σέντερ ταλαιπωρούταν από τενοντίτιδα, αλλά δεν προκύψει κάποια νέα ενόχληση θα αγωνιστεί κανονικά στα ματς του Άμπου Ντάμπι, σε αντίθεση με τους Κώστα Παπανικολάου και Ταϊρίκ Τζόουνς, που δεν υπολογίζονται ακόμη από τον προπονητή των Πειραιωτών.

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Αθλητικά
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