Αθλητικά

Ο Μούσα Σισοκό του Παναθηναϊκού βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση στη Γαλλία για πλαστά έγγραφα, σύμφωνα με την Equipe

Στο «στόχαστρο» των γαλλικών αρχών βρίσκεται ο Γάλλος ποδοσφαιριστής
Ο Σισοκό
Ο Σισοκό σε αγώνα του Παναθηναϊκού (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Μπλεγμένος σε μία υπόθεση με πλαστά έγγραφα από την εποχή που αγωνιζόταν στη Ναντ, φαίνεται ότι είναι ο Μούσα Σισοκό, που ανήκει στον Παναθηναϊκό, αλλά έχει μείνει φέτος εκτός ομάδας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής L’Equipe, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Ναντ, Φρανκ Κιτά, ο ίδιος ο σύλλογος και δύο ατζέντηδες έχουν τεθεί υπό επίσημη δικαστική έρευνα στο πλαίσιο μίας πολυεπίπεδης υπόθεσης για τη χρήση πλαστών εγγράφων, η οποία έχει φέρει στο “στόχαστρο” και τον Μούσα Σισοκό του Παναθηναϊκού.

Ο έμπειρος Γάλλος μέσος φέρεται να κατηγορείται για έγγραφα που χρησιμοποιήθηκαν για να δικαιολογηθεί μεταφορά χρημάτων του ίδιου και του θείου του και παλιού ατζέντη του, Μπακαρί Σανόγκο.

Η γαλλική δικαιοσύνη ερευνά εδώ και χρόνια τις μεταγραφικές δραστηριότητες της Ναντ, με υποψίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι κατηγορίες δεν είναι όμως τόσο “βαριές” για τον Σισοκό, ο οποίος βρίσκεται πάντως υπό επίσημη δικαστική διερεύνηση, με βάση το σχετικό ρεπορτάζ της έγκυρης L’Equipe.

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Αθλητικά
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