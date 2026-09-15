Ο Μούσα Σισοκό του Παναθηναϊκού βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση στη Γαλλία για πλαστά έγγραφα, σύμφωνα με την Equipe

Μπλεγμένος σε μία υπόθεση με πλαστά έγγραφα από την εποχή που αγωνιζόταν στη Ναντ, φαίνεται ότι είναι ο Μούσα Σισοκό, που ανήκει στον Παναθηναϊκό, αλλά έχει μείνει φέτος εκτός ομάδας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής L’Equipe, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Ναντ, Φρανκ Κιτά, ο ίδιος ο σύλλογος και δύο ατζέντηδες έχουν τεθεί υπό επίσημη δικαστική έρευνα στο πλαίσιο μίας πολυεπίπεδης υπόθεσης για τη χρήση πλαστών εγγράφων, η οποία έχει φέρει στο “στόχαστρο” και τον Μούσα Σισοκό του Παναθηναϊκού.

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Ο έμπειρος Γάλλος μέσος φέρεται να κατηγορείται για έγγραφα που χρησιμοποιήθηκαν για να δικαιολογηθεί μεταφορά χρημάτων του ίδιου και του θείου του και παλιού ατζέντη του, Μπακαρί Σανόγκο.

Η γαλλική δικαιοσύνη ερευνά εδώ και χρόνια τις μεταγραφικές δραστηριότητες της Ναντ, με υποψίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι κατηγορίες δεν είναι όμως τόσο “βαριές” για τον Σισοκό, ο οποίος βρίσκεται πάντως υπό επίσημη δικαστική διερεύνηση, με βάση το σχετικό ρεπορτάζ της έγκυρης L’Equipe.