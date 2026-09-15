Στην προπόνηση του Ολυμπιακού οι οπαδοί, στήριξαν τους παίκτες ενόψει του αγώνα με τη Γιαγκελόνια

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει αύριο (16/09/26, 22:00, Live από το Newsit.gr) τη Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League και οι οπαδοί των Πειραιωτών βρέθηκαν στην τελευταία προπόνηση της ομάδας τους.

Με τον Ολυμπιακό να έχει προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή και να προέρχεται από την ήττα από τον ΟΦΗ στη Super League, οι οπαδοί των “ερυθρόλευκων” θέλησαν να στείλουν μήνυμα συσπείρωσης ενόψει του αγώνα με τη Γιαγκελόνια στο Europa League.

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Αντιπροσωπία των φίλων των Πειραιωτών εμφανίστηκαν στο Ρέντη και μίλησαν στους ποδοσφαιριστές της ομάδας τους και τον προπονητή τους, δείχνοντας τη στήριξή τους σε όλους, αλλά και την πίστη τους, ότι μπορούν να φθάσουν στην επίτευξη των στόχων τους.

Ο Ολυμπιακός θα ψάξει πλέον την επιστροφή στις νίκες, με μία θετική πρεμιέρα στο Europa League.