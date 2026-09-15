Αθλητικά

Ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης φεύγει από τον ΠΑΟΚ και θα υπογράψει στον Παναιτωλικό

Συμφώνησε για διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναιτωλικό ο Θυμιάνης
Ο Θυμιάνης
Ο Θυμιάνης σε αγώνα του ΠΑΟΚ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Παρελθόν θα πρέπει να θεωρείται πλέον για τον ΠΑΟΚ, ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης, αφού έλυσε το συμβόλαιό του με τους Θεσσαλονικείς και θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναιτωλικό.

Μετά από μία εξαιρετική διετία στον Πανσερραϊκό, ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης πήρε μετεγγραφή στον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι του 2024, αλλά αγωνίστηκε ελάχιστα στους Θεσσαλονικείς, “μετρώντας” μόλις 13 συμμετοχές.

Ο ΠΑΟΚ άναψε έτσι το “πράσινο φως” για την αποχώρησή του από την Τούμπα και ο 25χρονος ποδοσφαιριστής συμφώνησε με τον Παναιτωλικό, για να φορέσει τη φανέλα της ομάδας του Αγρινίου για την επόμενη διετία.

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Αθλητικά
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