Ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης φεύγει από τον ΠΑΟΚ και θα υπογράψει στον Παναιτωλικό

Παρελθόν θα πρέπει να θεωρείται πλέον για τον ΠΑΟΚ, ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης, αφού έλυσε το συμβόλαιό του με τους Θεσσαλονικείς και θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναιτωλικό.

Μετά από μία εξαιρετική διετία στον Πανσερραϊκό, ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης πήρε μετεγγραφή στον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι του 2024, αλλά αγωνίστηκε ελάχιστα στους Θεσσαλονικείς, “μετρώντας” μόλις 13 συμμετοχές.

Ο ΠΑΟΚ άναψε έτσι το “πράσινο φως” για την αποχώρησή του από την Τούμπα και ο 25χρονος ποδοσφαιριστής συμφώνησε με τον Παναιτωλικό, για να φορέσει τη φανέλα της ομάδας του Αγρινίου για την επόμενη διετία.