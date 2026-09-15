Premier League: Δημοσιεύθηκε το ηχητικό του VAR από το γκολ «σκάνδαλο» στο Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι

Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε εκτός έδρας με 10 παίκτες τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Premier League, αλλά το 1-0 διαμορφώθηκε από γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ που δεν έπρεπε να μετρήσει.

Διαιτητής και VAR δεν έδωσαν οφσάιντ στον Έντσο Φερνάντες, που επηρέαζε εμφανώς τη φάση, από την οποία προήλθε το μοναδικό γκολ στο Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι και η συνομιλία τους αποδεικνύει το λανθασμένο σκεπτικό των δύο ρέφερι της Premier League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ηχητικό που δημοσιεύθηκε από τους Άγγλους ακούγονται τα εξής: «Η απόφαση στον αγωνιστικό χώρο είναι οφσάιντ. Ελέγχουμε την απόφαση για οφσάιντ στον Χάαλαντ». Ακολούθησε η «σύσταση για κανονική θέση», από το ημιαυτόματο οφσάιντ, για να έρθει στη συνέχεια ο έλεγχος ολόκληρης της φάσης.

Ο VAR ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά: «Εντάξει, είναι σε κανονική θέση. Τώρα πρέπει να ελέγξουμε ολόκληρη την επιθετική φάση. Μάικλ, ο Χάαλαντ βρίσκεται σε κανονική θέση, αλλά πρέπει να κάνω τον πλήρη έλεγχο. Περίμενε».

Στη συνέχεια όμως, ήρθε η λάθος απόφαση: «Δεν υπάρχει επαφή εκεί, επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχει επαφή. Δεν υπάρχει. Θέλω κάτι πιο κοντινό. Υπάρχει καθαρό κενό. Δεν την ακουμπάει εκεί, έτσι; Άλλη γωνία». Διαιτητής και VAR δεν εξέτασαν το γεγονός ότι ο Έντσο Φερνάντες επηρεάζει τη φάση ως οφσάιντ, αλλά μόνο αν αυτός έχει βρει την μπάλα.

BREAKING! VAR’s audio for Erling Haaland’s goal against Manchester United. What do you think? https://t.co/oc2SGArjjR — Polymarket FC (@PolymarketFC) September 15, 2026

Κάπως έτσι, το γκολ του Χάαλαντ μέτρησε και η Σίτι πήρε με ένα διαιτητικό σφάλμα το ντέρμπι του Μάντσεστερ.