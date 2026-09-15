Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια: Εκτός αποστολής Φορτούνης και Σα, μέσα ο Γιάρεμτσουκ

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποστολή για το αυριανό παιχνίδι (16/09/26, 22:00, Live από το Newsit.gr) με τη Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League, με τον Γκουστάβο Σα να μένει τελικά εκτός.

Αντιμετωπίζοντας ένα πρόβλημα τραυματισμού από το παιχνίδι με τον ΟΦΗ, ο Γκουστάβο Σα δεν κατάφερε να τεθεί στη διάθεση του προπονητή του για το Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια, από το οποίο θα λείψει και ο τιμωρημένος Κώστας Φορτούνης.

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Αντίθετα, στην αποστολή βρίσκεται ο Ρόμαν Γιάραμτσουκ, που αποτέλεσε την τελευταία προσθήκη των Πειραιωτών στην ευρωπαϊκή λίστα, μετά τον τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Κουράκλης, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Ζέλσον Μαρτίνς, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Μπακούλας, Τσικίνιο, Έσε, Φίλης, Γιάρεμτσουκ, Ζότα Σίλβα, Γκονσάλες.