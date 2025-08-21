Άντερλεχτ – ΑΕΚ 1-1: Ελίασον και Στρακόσα έστειλαν την Ένωση σε «τελικό» πρόκρισης στην OPAP Arena

Η ΑΕΚ έκανε… κατάθεση ψυχής μέσα στις Βρυξέλλες και πήρε θετικό αποτέλεσμα. Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, έφτασε στο τελικό 1-1 κόντρα στην Άντερλεχτ, με την “χρυσή” αλλαγή, τον Νίκλας Ελίασον. Μεγάλη εμφάνιση και επεμβάσεις από τον Θωμά Στρακόσα. Μάνταλος και Πινέδα πέρασαν στο δεύτερο ημίχρονο και την “μεταμόρφωσαν”. Στην ρεβάνς της OPAP Aren θα κριθεί η πρόκριση στη League Phase του Conference League. Αποβολή για τον αρχηγό της Ένωσης -με δεύτερη κάρτα- στις καθυστερήσεις.

Η ΑΕΚ έφυγε “αλώβητη” από την έδρα της Άντερλεχτ (1-1) με τους Στρακόσα και Ελίασον να ξεχωρίζουν. Το “χλωμό” πρώτο ημίχρονο της Ένωσης αντικαταστάθηκε από το “δυνατό” δεύτερο μέρος των “κιτρινόμαυρων”, που έφερε και την ισοφάριση για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς! Η ρεβάνς με τους Βέλγους είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί την επόμενη Πέμπτη (28.08.2025, 21:00), όπου και θα κριθεί η πρόκριση στη League Phase του Conference League.

Η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να πετύχει την πρώτη της ιστορική νίκη κόντρα στην Άντερλεχτ, για να πάρει το ευρωπαϊκό “εισιτήριο”.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε τελικά αυτό που επεξεργαζόταν τις τελευταίες ημέρες, αφήνοντας στην άκρη τον ρόμβο και δίνοντας μεγαλύτερο πλάτος στους “κιτρινόμαυρους”. Η Άντερλεχτ μπήκε “δυνατά” στο ματς, πίεσε ψηλά την ΑΕΚ και έφτασε από νωρίς στα καρέ των φιλοξενούμενων. Στο 3′ ο Στρακόσα έδιωξε εντυπωσιακά το διαγώνιο σουτ του Ουέρτα.

Ο γκολκίπερ της ΑΕΚ είχε τριπλή μεγάλη επέμβαση στο 9′! Απέκρουσε αρχικά το σουτ του Ουέρτα, με τον Ντόλμπεργκ να παίρνει το “ριμπάουντ” αλλά να μην μπορεί να νικήσει τον Στρακόσα από τα δύο μέτρα. Μάλιστα, ο τερματοφύλακας της Ένωσης έκανε τη δεύτερη επέμβαση με τα πόδια, ενώ η μπάλα πήγε στο στήθος του, σε νέο σουτ που έγινε, από δύσκολη γωνία.

Η πρώτη τελική της ΑΕΚ ήρθε στο 12′. Ο Μαρίν γέμισε στην περιοχή, ο Ρέλβας πήρε την κεφαλιά αλλά ο Κούζμανς μάζεψε εύκολα. Η Ένωση έδειξε να ξεπερνάει αυτή τη δύσκολη περίοδο στη συνέχεια, “πατώντας” πιο σταθερά στην άμυνα. Στην επίθεση, η πρώτη της μεγάλη φάση ήρθε στο 16′. Κουτέσα και Γκατσίνοβιτς συνεργάστηκαν από τα αριστερά, ο δεύτερος “έσπασε” την μπάλα στο σημείο του πέναλτι, ο Ζίνι βρέθηκε ολομόναχος, αλλά το πλασέ του δεν ήταν καλό και δυνατό και ο επιθετικός της ΑΕΚ έστειλε την μπάλα στον πορτιέρε της Άντερλεχτ.

Τη στιγμή που η ΑΕΚ έδειξε να… ανεβάζει στροφές, η Άντερλεχτ έφτασε στο 1-0. Ο Κάσπερ Ντόλμπεργκ πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή και με ένα δυνατό τελείωμα την έστειλε στα δίχτυα του Στρακόσα. Υπήρξε και έλεγχος για οφσάιντ στη φάση, αφού υπήρχε υποψία, πως ο Δανός πήρε την μπάλα από θέση οφσάιντ, με τη φάση να βγαίνει καθαρή.

Η ΑΕΚ παρουσίασε πρόβλημα στην κυκλοφορία της μπάλας και στο χώρο του κέντρου. Είχε μόνο κάποιες ατομικές προσπάθειες. Σε μια από αυτές, όμως, στο 38′, άγγιξε την ισοφάριση. Ο Κουτέσα πήρε την μπάλα από θέση αριστερά, πέρασε κάθε αντίπαλο που βρήκε μπροστά του, μπήκε στην αντίπαλη περιοχή, έκανε το γύρισμα, ο Ζίνι προσπάθησε να κάνει το κοντρόλ, η μπάλα έφτασε στον Γκατσίνοβιτς, ο Σέρβος έκανε το σουτ με τη μια από το σημείο του πέναλτι, αλλά η μπάλα πήγε στο κέντρο της εστίας και πάνω στον πορτιέρε της Άντερλεχτ.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με ένα άστοχο σουτ του Γκατσίνοβιτς, με τον Σέρβο να πιάνει τον οπίσθιο μηριαίο του δεξιού του ποδιού. Στο 45+1′ και σε μια ανύποπτη φάση από απομάκρυνση της μπάλας στη μεσαία γραμμή, ο Χουέρτα βρέθηκε αφύλακτος μέσα στην περιοχή και εκτέλεσε με το αριστερό, όμως έστειλε την μπάλα άουτ. Αυτή ήταν και η τελευταία καλή στιγμή του πρώτου μέρους.

Με την έναρξη της επανάληψης, ο Μάρκο Νίκολιτς έβαλε στο ματς Μάνταλο και Πινέδα, στις θέσεις των Γκατσίνοβιτς και Λιούμπιτσιτς. Με το.. καλημέρα, η Ένωση έγινε πιο επιθετική, με τον Μεξικανό να έχει καλό σουτ στο 46′. Οι “κιτρινόμαυροι” άρχισαν να κυκλοφορούν την μπάλα πιο… στρωτά. Αμυντικά, όμως, συνέχισαν να έχουν “θέματα”, με τους γηπεδούχους να βγάζουν μπαλιές από την πτέρυγα του Ρότα.

Το ματς απέκτησε έναν γρήγορο ρυθμό, με τις δυο ομάδες να παίζουν επιθετικά και να πλησιάζουν τα αντίπαλα καρέ, δημιουργώντας φάσεις. Ο Νίκολιτς θέλησε να τονώσει την επιθετική γραμμή της ΑΕΚ και έριξε στο ματς Ελίασον και Πιερό. Οι δυο τους, μαζί με τον Πινέδα, έφεραν την ισοφάριση!

Ο Μεξικανός βρέθηκε μέσα στην περιοχή, σούταρε, η μπάλα κόντραρε έφτασε στον Ελίασον με τον Πιερό να κάνει… σκριν και τον διεθνή Σουηδό εξτρέμ κάνει το 1-1 με φανταστικό πλασέ, με το αριστερό του πόδι.

Η Αντερλεχτ προσπάθησε να αντιδράσει άμεσα, αλλά στο 80′.. βρήκε πάνω στον Στρακόσα. Ο Ανγκούλο έκανε το σουτ εκτός μεγάλης περιοχής, ο πορτιέρε της ΑΕΚ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στην επαναφορά νίκησε και τον Αζάρ!

Οι Βέλγου προχώρησαν σε αλλαγές, πιέζοντας για την ισοφάριση. Πλησίασαν στα καρέ της ΑΕΚ, κέρδισαν κόρνερ, αλλά η Ένωση αμύνθηκε σθεναρά και πήρε την ισοπαλία. Μοναδικό “μελανό” σημείο, η αποβολή του Πέτρου Μάνταλου στις καθυστερήσεις, με δεύτερη κίτρινη κάρτα (καθυστέρησε την εκτέλεση πλαγίου των γηπεδούχων).