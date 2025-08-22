Άντερλεχτ – ΑΕΚ: Οι πανηγυρισμοί στο γκολ του Ελίασον και η αγκαλιά του Νίκολιτς με τον Ηλιόπουλο

Η ΑΕΚ απέσπασε ισοπαλία με 1-1 από την Άντερλεχτ στο πρώτο παιχνίδι για τα πλέι οφ του Conference League και πλέον θα αγωνιστεί μπροστά στους οπαδούς της στην OPAP Arena, για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Το θετικό αποτέλεσμα στο Βέλγιο έφερε τις “υπογραφές” των Ελίασον και Στρακόσα για την ΑΕΚ, με τους δύο παίκτες να είναι πρωταγωνιστές και στην παρακάμερα του αγώνα με την Άντερλεχτ από το AEK TV.

Στο σχετικό video υπάρχει και η αγκαλιά του Νίκολιτς με τον Ηλιόπουλο στο φινάλε του αγώνα, καθώς και οι πανηγυρισμοί παικτών και οπαδών μέσα στο γήπεδο των Βέλγων.

Η ΑΕΚ χρειάζεται πλέον νίκη στην OPAP Arena για να πάρει την πρόκριση στη League Phase του Conference League.