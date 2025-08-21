Άντερλεχτ – ΑΕΚ: Προσαγωγές οπαδών της Ένωσης για την ένταση στις Βρυξέλλες!

Σε 40 προσαγωγές φιλάθλων της ΑΕΚ προχώρησε η βελγική αστυνομία, μετά την ένταση που υπήρξε το μεσημέρι της Πέμπτης (21.08.2025), λίγες ώρες πριν τον αγώνα της Ένωσης με την Άντερλεχτ, για τα playoffs του Conference League.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τις βελγικές Αρχές, οι Έλληνες φίλαθλοι της ΑΕΚ θα αφεθούν ελεύθεροι μετά το τέλος του αποψινού αγώνα των “κιτρινόμαυρων” με την Άντερλεχτ.

Στην πρωτεύουσα του Βελγίου έχουν ταξιδέψει περί τους 1.300 φιλάθλους της ΑΕΚ με στόχο να υποστηρίξουν την αγαπημένη ομάδα τους.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, περίπου 70 φίλαθλοι κατευθύνονταν προς την “Grand Place”, δηλαδή την κεντρική πλατεία των Βρυξελλών, τραγουδούσαν συνθήματα και δέχθηκαν επίθεση από άνδρες της βελγικής αστυνομίας χωρίς να έχουν προκαλέσει με τη συμπεριφορά τους.

Οι βελγικές Αρχές είχαν ενημερώσει νωρίτερα πως δεν θα επιτραπεί στους φιλάθλους της ΑΕΚ να προσεγγίσουν την “Grand Place”.

Στελέχη της ΠΑΕ ΑΕΚ έσπευσαν στο σημείο, αλλά οι άνδρες της βελγικής αστυνομίας είχαν ήδη προχωρήσει σε συλλήψεις και παρά το αίτημα τους να αφεθούν άμεσα ελεύθεροι οι φίλαθλοι της ελληνικής ομάδας, αυτό δεν θα συμβεί.