Οι Μιλγουόκι Μπακς θα υποδεχτούν τους Ιντιάνα Πέισερς τα χαράματα της Τρίτης (23.03.2021) δίχως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο θα παραταχθούν οι Μιλγουόκι Μπακς απέναντι στους Ιντιάνα Πέισερς. Ο Έλληνας «σούπερ σταρ» ταλαιπωρείται από πρόβλημα στο αριστερό γόνατο και θα μείνει εκτός αγώνα.

Ο Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε στην πρόσφατη αναμέτρηση των «Ελαφιών» με τους Σπερς. Να αναφέρουμε ότι ακολουθούν τέσσερις αναμετρήσεις σε διάρκεια μιας εβδομάδας για τους Μπακς.

The Bucks have listed Giannis Antetokounmpo as out tonight against Indiana due to a left knee sprain.