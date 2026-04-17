Κώστας Τσιμίκας: Ο Άρνε Σλοτ επιβεβαίωσε την επιστροφή του στη Λίβερπουλ

Στο μέλλον του Έλληνα μπακ αναφέρθηκε ο προπονητής της Λίβερπουλ
Ο Κώστας Τσιμίκας
Ο Κώστας Τσιμίκας με τη φανέλα της Λίβερπουλ / REUTERS/Molly Darlington

Ο Κώστας Τσιμίκας δεν κατάφερε να κερδίσει θέση βασικού στη Ρόμα και έτσι θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ το καλοκαίρι, όπως επιβεβαίωσε και ο προπονητής των “κόκκινων”, Άρνε Σλοτ.

Μετά από δανεισμό ενός έτους, ο Κώστας Τσιμίκας θα βρεθεί ξανά στο ρόστερ της Λίβερπουλ και δεν αποκλείεται να παραμείνει σε αυτή, αφού ο Άρνε Σλοτ σημείωσε και την επικείμενη αποχώρηση του αναπληρωματικού -πια- αριστερού μπακ της ομάδας, Άντι Ρόμπερτσον.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νορβηγός τεχνικός ανέφερε για το καλοκαίρι τα εξής: «Ξέρουμε ότι ο Άντι Ρόμπερτσον θα φύγει, ξέρουμε ότι ο Μοχάμεντ Σαλάχ θα φύγει. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αντικαταστήσουμε δύο παίκτες, ενώ γνωρίζουμε επίσης ότι Κώστας Τσιμίκας επιστρέφει.

Οπότε, νομίζω ότι ο πρώτος στόχος είναι να δούμε πώς θα κινηθούμε στη θέση του Σαλάχ, αν θέλουμε να τον αντικαταστήσουμε με έναν παίκτη παρόμοιου στυλ ή αν θα το προσεγγίσουμε διαφορετικά».

