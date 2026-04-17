H Dubai BC ετοιμάζει «βόμβα» με τον Μάριο Χεζόνια

Η Dubai BC έκανε αρκετά καλή πρώτη σεζόν στη Euroleague, χάνοντας οριακά τα πλέι οφ της διοργάνωσης και αναμένεται πλέον να… ρίξει ακόμη περισσότερα χρήματα στην αγορά, έχοντας στην κορυφή της λίστας της τον Μάριο Χεζόνια.

Σύμφωνα με ρεπόρτερ του Sportando, η Dubai BC δεν πτοείται από το γεγονός ότι ο Μάριο Χεζόνια έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο με τη Ρεάλ Μαδρίτης και στρώνει… κόκκινο χαλί στα πόδια του, για να τον αποκτήσει από το φετινό καλοκαίρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα, η ανάρτηση του Λουίτζι Μάτζι αναφέρει τα εξής: “Το μέλλον του Μάριο Χεζόνια πιθανότατα θα είναι με την ομάδα του Ντουμπάι, όπως μου είπαν. Ο Κροάτης φόργουορντ έχει συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το 2029, αλλά οι ιδιοκτήτες της ομάδας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα φέρονται να είναι έτοιμοι να κάνουν μια μεγάλη επένδυση. Η μεταγραφή θα ήταν “βόμβα” για τη Euroleague. Ένα πολύ επικερδές τριετές συμβόλαιο είναι έτσι, στο τραπέζι”.