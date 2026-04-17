Οι παίκτες του ΠΑΟΚ έπαιξαν μίνι μπάσκετ σε ένα απίθανο challenge της Super League

H Super League βρίσκεται πια στη φάση των πλέι οφ και των πλέι άουτ, αλλά την ίδια ώρα συνεχίζει και τα διασκεδαστικά video στα social media, με τους παίκτες του ΠΑΟΚ να πρωταγωνιστούν σε ένα από αυτά.

Ο Δημήτρης Μπέρδος, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο Χρήστος Ζαφείρης, ο Δημήτρης Χατσίδης και Κωνσταντίνος Θυμιάνης “παλεύουν” με τον ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του τίτλου στη Super League, αλλά παράλληλα, έδειξαν την ανταγωνιστικότητά τους και στο… μίνι μπάσκετ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το νέο challenge της διοργανώτριας αρχής του πρωταθλήματος ήταν ένα παιχνίδι μίνι μπάσκετ, όπου ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης έκανε… παγκόσμιο ρεκόρ και κέρδισε το χειροκρότημα των συμπαικτών του.

Στην τελευταία θέση έμεινε ο Χρήστος Ζαφείρης.