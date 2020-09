Μια κάρτα του Γιάννη Αντετοκούνμπο από την πρώτη του σεζόν στους Μιλγουόκι Μπακς βγαίνει σε δημοπρασία και μπορεί να συγκεντρώσει ποσό ρεκόρ!

Είναι ένα από το πιο λαμπερά ονόματα του ΝΒΑ και αυτή τη στιγμή… πουλάει τρελά! Η κάρτα του Γιάννη Αντετοκούνμπο από την αγωνιστική περίοδο 2013-14 θα βγει σε δημοπρασία από την Goldin Auctions και μπορεί να συγκεντρώσει ένα ποσό – ρεκόρ.

Οι εκπρόσωποι της εταιρείας ανέφεραν στο “TMZ Sports” πως η μέγιστη προσφορά μπορεί να φτάσει τα 2 εκατομμύρια δολάρια!

Το σχετικό ρεκόρ έχει μέχρι στιγμής μια Upper Deck rookie card του ΛεΜπρόν Τζέιμς, η οποία πωλήθηκε έναντι 1,8 εκατομμυρίων δολαρίων σε δημοπρασία που έγινε τον Ιούλιο.

Η δημοπρασία για τη κάρτα του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα ολοκληρωθεί την 21η Σεπτεμβρίου.

Our Late Summer Auction 🌊 is now open for bids! Kicking it off with Lot # 1 this @Giannis_An34 signed #NBA #Logoman Patch #RookieCard – an outstanding tribute piece depicting @Bucks superstar! #tradingcards #collect #thehobby #whodoyoucollect pic.twitter.com/VEXOwovA9S