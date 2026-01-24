Αντίνο: Όταν μου τηλεφώνησε ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού δεν είχα πλέον την παραμικρή αμφιβολία και ήρθα

Ο Σαντίνο Αντίνο ήρθε πριν λίγες ημέρες στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και ξεκίνησε προπονήσεις με τη νέα του ομάδα.

Στην πρώτη του συνέντευξη με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ο Σαντίνο Αντίνο εξήγησε πως ήταν μεγάλο όνειρο για εκείνον να αγωνιστεί στην Ευρώπη, ενώ αποκάλυψε ότι το τηλεφώνημα του Γιάννη Αλαφούζου ήταν το “κλειδί” στην ολοκλήρωση της μεταγραφής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσα δήλωσε ο Σαντίνο Αντίνο

Πότε ήταν η πρώτη επαφή με τον Παναθηναϊκό;

“Ήταν στις αρχές Ιανουαρίου. Ήμουν στην προπόνηση με τη Γοδόι Κρουζ και μου τηλεφώνησε ο εκπρόσωπός μου για να με ενημερώσει ότι εκτός από την Ρίβερ Πλέιτ ενδιαφερόταν και ο Παναθηναϊκός, οπότε χάρηκα πολύ. Όταν μου τηλεφώνησε και ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, δεν είχα πλέον την παραμικρή αμφιβολία και ήρθα εδώ!”.

Μίλησες και με τον Ράφα Μπενίτεθ;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Η αλήθεια είναι ότι μερικές ημέρες πριν μου είχε τηλεφωνήσει ο Ράφα Μπενίτεθ και μιλήσαμε. Μου είπε για τον σύλλογο, πώς είναι εδώ, καθώς επίσης και για την πόλη. Με χαροποίησε το ενδιαφέρον που είχαν για εμένα”.

Δεδομένου του ενδιαφέροντος πολλών ομάδων για την απόκτησή σου, τι μέτρησε πιο πολύ για να επιλέξεις τον Παναθηναϊκό;

“Όπως είπα και πριν, το ενδιαφέρον που υπήρχε προς εμένα τόσο από τον πρόεδρο, όσο και από τον Στέφανο (Κοτσόλη), τον Ράφα Μπενίτεθ, που μου τηλεφώνησαν. Έτσι έμαθα για το ενδιαφέρον τους και ότι ήθελαν να έρθω, οπότε αυτό αποτέλεσε το κίνητρο για την απόφασή μου να έρθω”.

Άντλησες πληροφορίες για τον σύλλογο από κάποιον συμπατριώτη σου που αγωνίζεται εδώ;

“Η αλήθεια είναι ότι δεν μίλησα με κανέναν από τους συμπαίκτες μου. Συζήτησα μόνο με τον Ράφα, ο οποίος μου είπε κάποια πράγματα για την πόλη, το φαγητό”.

Φεύγεις για πρώτη φορά από τη Γοδόι Κρουζ και μάλιστα, αλλάζοντας ήπειρο. Νιώθεις ότι κυνηγάς το όνειρό σου:

“Βέβαια αυτό είναι στο μυαλό κάθε νέου που παίζει ποδόσφαιρο: να έρθει στην Ευρώπη. Τώρα που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία δεν είχα τον παραμικρό δισταγμό για να έρθω”.

Από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός για εσένα, έγιναν πολλές αγωνιστικές αναλύσεις. Περιέγραψέ μας τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά σου:

“Το χαρακτηριστικό μου είναι πάνω απ’ όλα ότι δίνω τα πάντα για την ομάδα. Επίσης, παίζω ένας εναντίον ενός, πάω στις μονομαχίες κι έχω μεγάλη διάθεση να τα δίνω όλα σε κάθε αγώνα για την ομάδα και τους συμπαίκτες μου”.

Επέλεξες τον αριθμό 10 στη φανέλα. Νιώθεις την ευθύνη;

“Δεν το βλέπω σαν μία ευθύνη, το βλέπω σαν μία πρόκληση. Το να φοράς έναν τόσο σημαντικό αριθμό όπως είναι το νούμερο “10” είναι όμορφο”.

Τι μήνυμα θέλεις να στείλεις στον κόσμο του Παναθηναϊκού:

“Μου γράφουν καθημερινά και μου δείχνουν τη στήριξή τους. Δεν βλέπω λοιπόν, την ώρα να μπορέσω να παίξω και να το δείξω στον αγωνιστικό χώρο”.