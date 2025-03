Άντριαν Μούτου: «Έκανα χρήση κοκαΐνης για να βελτιώσω τη σεξουαλική μου απόδοση»

Ο Άντριαν Μούτου υπήρξε ένας από τους πιο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές της Ρουμανίας και της Ευρώπης, ωστόσο δεν έκανε τεράστια καριέρα λόγω των αδυναμιών του.

Ο Άντριαν Μούτου κατάφερε να κάνει την Τσέλσι να δαπανήσει 22 εκατομμύρια ευρώ για να τον φέρει στην Premier League, ωστόσο βρέθηκε θετικός στην κοκαΐνη και έκτοτε η καριέρα του πήρε την κάτω βόλτα.

«Το να ρουφήξω κοκαΐνη όσο ήμουν στην Τσέλσι ήταν η χειρότερη απόφαση που θα μπορούσα να είχα πάρει στην καριέρα μου. Ήμουν μόνος στην Αγγλία και περνούσα άθλια, αλλά ούτε η κατάθλιψη που πέρασα δεν μπορούσε να δικαιολογήσει τις πράξεις μου.

Η Τσέλσι, φυσικά, είχε μηδενική ανοχή στο πρόβλημα με τα ναρκωτικά. Έκανα ένα λάθος, ξέφυγα από το σωστό μονοπάτι και πλήρωσα για αυτό μπλεγμένος σε ατελείωτα ψέματα και δικαιολογίες», δήλωσε ο 46χρονος πρώην ποδοσφαιριστής σε συνέντευξή του στη «The Telegraph».

Ο Ρουμάνος μίλησε και για τον λόγο που έκανε χρήση κοκαΐνης, ενώ τόνισε ότι αν δεν είχε προβλήματα με τα ναρκωτικά θα είχε κατακτήσει τη χρυσή μπάλα.

«Ήμουν ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο εκείνη την εποχή. Αν δεν υπήρχε η κοκαΐνη, θα μπορούσα να είχα κερδίσει εύκολα τη Χρυσή Μπάλα, αλλά οι κακές αποφάσεις που πήρα παρέκκλιναν από αυτό το μονοπάτι, αλλά σήμερα προσπαθώ να μην κατηγορώ πολύ τον εαυτό μου για αυτό. Το θετικό τεστ στην Τσέλσι μου κόστισε αποκλεισμό 7 μηνών. Δεν είμαι τοξικομανής. Το αρνούμαι κατηγορηματικά. Ο μόνος λόγος που πήρα αυτό που πήρα ήταν επειδή ήθελα να βελτιώσω τη σεξουαλική μου απόδοση. Αυτό μπορεί να είναι αστείο, αλλά είναι αλήθεια. Δεν έκανα συστηματικά κοκαΐνη. Πήρα κάτι που με έκανε να νιώθω καλά», εξήγησε ο Μούτου.

